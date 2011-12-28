شکایت از پرسپولیس به شهرداری تهران مربوط نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف در حاشیه همایش "راهبردهای توسعه فرهنگی و اجتماعی شهرهای ایران" در جمع خبرنگاران با بیان این که مهمترین دغدغه ما دغدغه های فرهنگی است گفت: معضلاتی مانند آلودگی هوا ، حمل و نقل و ترافیک و... ریشه در مسائل فرهنگی دارند. در واقع فرهنگ صرفا بیان یکسری خوبی ها نیست ، فرهنگ آداب و رسومی است که همه مردم یک شهر از خود بروز می دهند حال ممکن است چیزهایی باشد که امروز در ارتباطات خود کسب می کند و یا چیزهایی که از نسل گذشته به آنها رسیده است. لذا امروز می گوییم فرهنگ ترافیک ما فرهنگ درستی نیست.

شهردار تهران با بیان اینکه دغدغه فرهنگی به نوعی دغدغه اقتصادی ، اجتماعی هم هست گفت: امروزه در محلات می بینیم مردم در کنار خدمات شهری، خدمات های فرهنگی را هم خواستار هستند. موضوعات فرهنگی از غنی سازی اوقات فراغت گرفته تا ورزش، هنر، تاتر، سینما و... امروز مطالبه شهروندان است و به خواست عمومی تبدیل شده است.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه تاکید شما همواره بر اثبات کارآمدی دین در اداره جامعه بوده ، حال اگر امروز بخواهید کارنامه ای ارایه دهید از عملکرد شهرداری آیا این کارنامه قابل قبول هست یا نه؟ گفت: نباید از من این سوال را بپرسید و دیگران باید قضاوت کنند. اما همواره می گویم که از خودم راضی نیستم چون اگر راضی باشم آغاز یک توقف است لذا باید به سمت شرایط بهتر برویم ولی می توان قضاوت کنم که روند شهرداری تهران در حوزه های خدماتی، فرهنگی، اجتماعی،عمرانی، مدیریتی ، مبارزه با فساد، عینیت بخشی به کرامت انسان ها ، عدالت و...در سطح شهر نسبت به گذشته رو به بهبود بوده واز یک شیب مناسب هم برخوردار است. چنانکه شتاب کار قابل قبول است.

قالیباف تاکید کرد: شهرداری به کارهایش کاملا مسلط است به این معنی که می داند کاری های فوری و ضروری اش کدام است، به چه کارهایی باید در بلند مدت رسیدگی کرد، کارهای روزانه کدام ها هستند، زیر ساخت ها کجاست و... در مجموع شهر با یک مدیریت منسجم پیش می رود ولی حتما توقع مردم بیش از این است که امیدوارم با همکاری روند پیشرفت شتاب بیشتری بگیرد.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه روزنامه پرسپولیس اعلام کرد دیروز در یک گفت‌وگو همه چیز درباره لغو قراداد یک طرفه باشگاه پرسپولیس با شهرداری حل و فصل شده و کار به جایی رسید که طرف مقابل اعلام کرد بدون درخواست خسارت حاضر به فسخ قرارداد است، گفت: این موضوع به شهرداری تهران ربطی ندارد و مربوط به بانک شهر است و که باید بانک شهر موضوع را دنبال کند و پاسخ آن را بدهد.