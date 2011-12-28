تنها 45 درصد مصوبات هیئت دولت در البرز اجرایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی ظهر چهارشنبه در شورای اداری مشترک استان و شهرستان های تابعه که در تالار شهیدان نژاد فلاح برگزار شد، اظهار داشت: در سومین سفر هیئت دولت به استان البرز 270 مصوبه به تصویب رسید که تنها 45 درصد آن اجرایی شده است.

وی ابراز داشت: در حال حاضر 55 درصد مصوبات تصویب شده هیئت دولت به استان البرز در حال پیگیری است و از وزیر کشور تقاضا دارم که البرز را در اجرایی شدن مصوبات بیشتر کمک و یاری رساند.

استاندار البرز گفت: اعتبارات تملک استان البرز در سال گذشته به میزان دو برابر افزایش پیدا کرده است.

فرهادی با اشاره به اینکه اعتبار دو میلیارد تومان برای فعالیت های فرهنگی استان در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: با توجه به جمعیت دو میلیونی و مهاجر پذیری بسیار بالای استان البرز می طلبد که کارهای فرهنگی فعالیت و کارهای بیشتری صورت گیرد.

16 جایگاه جدید CNG در البرز احداث می شود

وی افزود: در حال حاضر تعداد 40 جایگاه توزیع سوخت در استان البرز فعال است که 29 جایگاه در طی دو سال اخیر راه اندازی شده اند و تا پایان سال جاری تعداد جایگاه های CNGبه 56 جایگاه خواهد رسید.

استاندار البرز با بیان اینکه شهرداری کرج معادل 10 سال گذشته فعالیت انجام داده است، ادامه داد: هم اکنون 6 روگذر و زیر گذر در سطح کرج احداث شده است و البرز در حوزه مبلمان شهری رتبه نخست را در کشور کسب کرده است.

وی اظهار داشت: در خصوص مترو کرج به سمت هشتگرد نیز چهار پیمانکار انتخاب شده که طول پروژه 27 کیلومتر است که با اعتباری بالغ بر 350 میلیارد تومان و 200 میلیارد تومان واگن در هفته دولت افتتاح خواهد شد.