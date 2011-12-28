«دست بزنم به قلیون؟!» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «دست بزنم به قلیون» یکی از کتاب‌های مجموعه 3 جلدی از اشعار کودک، سروده رودابه حمزه‌ای است که توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است. «دست بزنم به کبریت» و «دست بزنم به چاقو» عنوان 2 کتاب دیگر این مجموعه است که مانند این کتاب، شامل اشعار آموزشی برای کودکان است.

تصویرگری کتاب‌های این مجموعه با نرگس دلاوری و طراحی گرافیک آن با حبیب ایلون بوده است. مخاطبان اصلی اشعار این کتاب و 2 کتاب دیگر این مجموعه، کودکان گروه سنی «ب» هستند.

عناوین 9 شعر این کتاب عبارت است از: «پدربزرگ دودی»، «تصمیم به غلط»، «بوس به سیگار»، «یک نه جانانه»، «پدربزرگ دوست من»، «جوجه‌ها عاقلن»، «بهشته یا جهنم»، «دوستی گرگ و بره» و «دست بزنم به قلیون؟!».

در شعر «یک نه جانانه» می‌خوانیم:

دوست ندارم با آدم/ غریبه صحبت بکنم/ شاید به من چیزی بده/ که بهش عادت بکنم

هرکسی کار بد کنه/ حالش حسابی بد می‌شه/ کارهای زشت دیگه هم/ یکی یکی بلد می‌شه

دوست ندارم به کار بد/ هیچ موقع عادت بکنم/ یک «نه» جانانه می‌گم!!/ خودم رو راحت می‌کنم

«دست بزنم به قلیون؟!» با 24 صفحه مصور و رنگی، شمارگان 5 هزار نسخه و قیمت 3 هزار و 300 تومان منتشر شده است.