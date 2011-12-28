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۷ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۵۴

توسط سوره مهر/

«دست بزنم به قلیون؟!» منتشر شد

«دست بزنم به قلیون؟!» منتشر شد

مجموعه شعر کودک «دست بزنم به قلیون؟!» سروده رودابه حمزه‌ای به همت انتشارات سوره مهر منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «دست بزنم به قلیون» یکی از کتاب‌های مجموعه 3 جلدی از اشعار کودک، سروده رودابه حمزه‌ای است که توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است. «دست بزنم به کبریت» و «دست بزنم به چاقو» عنوان 2 کتاب دیگر این مجموعه است که مانند این کتاب، شامل اشعار آموزشی برای کودکان است.

تصویرگری کتاب‌های این مجموعه با نرگس دلاوری و طراحی گرافیک آن با حبیب ایلون بوده است. مخاطبان اصلی اشعار این کتاب و 2 کتاب دیگر این مجموعه، کودکان گروه سنی «ب» هستند.

عناوین 9 شعر این کتاب عبارت است از: «پدربزرگ دودی»، «تصمیم به غلط»، «بوس به سیگار»، «یک نه جانانه»، «پدربزرگ دوست من»، «جوجه‌ها عاقلن»، «بهشته یا جهنم»، «دوستی گرگ و بره» و «دست بزنم به قلیون؟!».

در شعر «یک نه جانانه» می‌خوانیم:

دوست ندارم با آدم/ غریبه صحبت بکنم/ شاید به من چیزی بده/ که بهش عادت بکنم

هرکسی کار بد کنه/ حالش حسابی بد می‌شه/ کارهای زشت دیگه هم/ یکی یکی بلد می‌شه

دوست ندارم به کار بد/ هیچ موقع عادت بکنم/ یک «نه» جانانه می‌گم!!/ خودم رو راحت می‌کنم

«دست بزنم به قلیون؟!» با 24 صفحه مصور و رنگی، شمارگان 5 هزار نسخه و قیمت 3 هزار و 300 تومان منتشر شده است.

کد مطلب 1495707

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