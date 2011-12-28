تصمیم نداریم لیست جداگانه بدهیم/ ما اختلاف را دوست نداریم

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عصر امروز چهارشنبه پس از حضور در ستاد ثبت نامی که در ستاد انتخابات کشورمستقر است در خصوص اینکه از کدام حوزه انتخابیه کاندیدای انتخابات مجلس نهم خواهد شد گفت: از ابتدا هم قصد داشتم از حوزه انتخابیه تهران در انتخابات مجلس نهم شرکت کنم اما برخی رسانه ها شایع کردند که آقا تهرانی می خواهد از اصفهان کاندید شود در حالی که چنین چیزی نبود.

وی در ادامه در خصوص اختلاف بین دولت و مجلس گفت: هیچ اختلافی بین مجلس و دولت وجود ندارد و اتفاقی که دیروز به وجود آمد و اعصاب همه را به هم ریخت این بود که یکی از نمایندگان مجلس احساس کرد که آمارهای مرادی درست نیست و به تندی وی را مورد خطاب قرار داد و مرادی ناراحت شد و درگیری به وجود آمد درحالیکه وی مهمان مجلس بود و باید احترامش از طرف مجلس حفظ می شد اما فکر می کنم که موضوع ازدستشان در رفت و این ربطی به اختلافات دولت و مجلس ندارد.

آقا تهرانی با بیان اینکه اختلاف نظرهمیشه وجود دارد گفت: اما باید نمایندگان روز گذشته به گونه ای رفتارمی کردند که احترام دوطرف حفظ شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد مجلس هشتم گفت: برخی کارهای مجلس هشتم از جمله هدفمندکردن یارانه ها و تهیه طرح نظارت بر نمایندگان بسیار خوب بود اما به نظرمن باید کار بیشتری بر روی طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان انجام می شد.

وی دربخش دیگری از سخنانش در خصوص اینکه آیا جبهه پایداری قصد دارد لیست جداگانه ای برای انتخابات مجلس نهم ارائه دهد ادامه داد: ما چنین تصمیمی نداریم بلکه می خواهیم سالمترین ها به مجلس بروند و باید ببینیم چطور باید با جبهه متحد اصولگرایان تعامل کرد.

آقا تهرانی تصریح کرد: به هرحال باید ببینیم در آینده جه اتفاقی می افتد تا به آن عمل کنیم تا شرایطی فراهم شود که اصولگرایان مقتدرانه وارد مجلس نهم شوند و حرف اول را بزنند.

وی بابیان اینکه ما اهل اختلاف نیستیم و اختلاف را دوست نداریم گفت: چندین باربه اعضای جبهه متحد اصولگرایان گفته ایم بیایید باهم گفتگو کنیم چون منطق داریم و می خواهیم منطق خود را مطرح کنیم ومن حاکمیت ولایت را یک امر منطقی و عقلی می دانم.