متکدیان محدوده حرم رضوی در مشهد جمع آوری و ساماندهی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن برزوئی اظهارکرد: با توجه به اینکه هر ساله به برکت وجود حرم رضوی زائران زیادی به شهر مشهد سفر می کنند این شرایط باعث حضور افراد سودجو و در راستای آن رایج شدن انواع مشاغل شهری کاذب شده است.

وی تصریح کرد: وجود این افراد علاوه بر اینکه مشکلات را برای زائران به همراه دارد باعث به وجود آمدن مشکلات فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی و در کنار نارضایتی مردم شده است.

شهردار منطقه ثامن گفت: وجود مشاغل پنهان و کاذب از سالیان گذشته در اطراف حرم رضوی رایج بوده است اما در حال حاضر با این افراد از طریق حوزه سد معبر برخورد می شود.

برزویی تصریح کرد: طبق مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص جمع آوری و ساماندهی دست فروشان با سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری همکاری هایی برای ساماندهی صورت می گیرد.

وی در خصوص ساماندهی متکدیان نیز گفت: به منظور ساماندهی متکدیان در منطقه ثامن اکیپی به همین منظور تشکیل شده است که پس از جمع آوری متکدیان به صورت سه شیفت، پس از طی مراحل قانونی این افراد به خانه سبز که مخصوص نگهداری از متکدیان است، منتقل می شوند.