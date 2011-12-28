یک مقام محلی عراق : منافقین همواره تهدید کننده عراقی ها/ انتقال به لیبرتی به تاخیر افتاد

یکی از مقامان محلی الخالص اعلام کرد که گروهک تروریستی منافقین همچنان عراقی ها را تهدید می کنند و انتقال گروه نخست از این افراد به پایگاه لیبرتی تا اطلاع ثانوی به تاخیر افتاد.