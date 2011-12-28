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۷ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۳۶

یک مقام محلی عراق :

منافقین همواره تهدید کننده عراقی ها/ انتقال به لیبرتی به تاخیر افتاد

منافقین همواره تهدید کننده عراقی ها/ انتقال به لیبرتی به تاخیر افتاد

یکی از مقامان محلی الخالص اعلام کرد که گروهک تروریستی منافقین همچنان عراقی ها را تهدید می کنند و انتقال گروه نخست از این افراد به پایگاه لیبرتی تا اطلاع ثانوی به تاخیر افتاد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، "عدی الخدران" یکی از مقامات محلی منطقه الخالص در استان دیاله اظهار داشت که گروهک تروریستی منافقین همواره عراقی هایی که مخالف حضور منافقین در کشورشان هستند را تهدید می کنند.

وی افزود: علیرغم توافق دولت عراق و سازمان ملل متحد درباره منافقین (مهلت 6 ماهه برای خروج از عراق) این افراد همچنان تهدیدی برای عراقی ها محسوب می شوند.

خدران تصریح کرد که عملیات انتقال صدها نفر از عناصر گروهک تروریستی منافقین از اردوگاه اشرف به پایگاه لیبرتی در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد تا اطلاع ثانوی به تاخیر افتاد تا مقدمات لازم برای انتقال این افراد صورت گیرد.

خاطرنشان می شود روز گذشته اعلام شد که 326 نفر از منافقین از اردوگاه اشرف به پایگاه لیبرتی منتقل خواهند شد.

گروهک تروریستی منافقین از دهه هشتاد پادگان نظامی اشرف دراستان دیاله (57 کیلومتری شمال شرق بغداد) را به عنوان مقر خود برگزید.

گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران در همکاری با رژیم دیکتاتوری بعث سابق و القاعده جنایتهای فراوانی نیز علیه ملت عراق مرتکب شد. 
کد مطلب 1495711

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