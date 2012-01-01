ماموران ثبت احوال البرز در بیمارستانهای بالای 15 ولادت روزانه حاضر می شوند

محمد میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برای تسریع در صدور فرآیند شناسنامه برای نوزادان تازه متولد شده ماموران ثبت احوال در بیمارستان های استان که در روز بالای 15 ولادت دارند، حضور خواهند داشت.

مدیر کل ثبت احوال استان البرزگفت: ماموران ثبت احوال در آرامستان های استان برای ابطال شناسنامه نیز حضور دارند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه صدور شناسنامه در استان البرز به صورت مکانیزه شده است و شناسنامه دیگر قابل جعل و سوء استفاده نخواهد بود.

میرزایی مساحت استان را پنج هزا و 125 کیلومتر مربع عنوان کرد و افزود: استان البرز دارای 16 شهرستان، 14 بخش و 393 روستا است.

مدیر کل ثبت احوال استان البرز گفت: جمعیت استان در سال گذشته دو میلیون و 322 هزار و 47 نفر بود که نرخ رشد 87.4 درصد ، نرخ ولادت 14.7 درصد در هزار و نرخ فوت نیز 3.6 درصد در هزار است.