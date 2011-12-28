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۷ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۳۲

مرکز سنجش اعلام کرد:

تمدید مجدد مهلت ثبت نام در آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی

تمدید مجدد مهلت ثبت نام در آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی

مرکز سنجش آموزش پزشکی مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات داوطلبان بیست و نهمین دوره پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی بالینی را مجدداً تمدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی، مهلت ثبت نام پذیرش دستیار فوق تخصصی مهلت ثبت­نام و ویرایش اطلاعات آزمون تا ساعت 23 روز شنبه 10 دی ماه 90 تمدید شد.

همچنین بر اساس اعلام مرکز سنجش، کلیه فارغ التحصیلان رشته بیماریهای داخلی که در حال انجام خدمات قانونی ضریب k با توجه به سهمیه پذیرش خانمها، هستند (بدون محدودیت زمانی از آغاز خدمات) در صورت عدم وجود غیبت در این دوره مجاز به شرکت در رشته فوق تخصصی نفرولوژی شناخته می شوند.

کسب مجوز نهایی جهت تعیین مشمولین نهایی این اطلاعیه از معاونت درمان وزارت بهداشت با استعلام این دبیرخانه انجام خواهد پذیرفت ضمنا گواهی انجام کار از معاونت درمان محل خدمت دریافت و به همراه سایر مدارک ارسال شود.

آزمون کتبی بیست و نهمین دوره پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی بالینی در روز 13 بهمن 90 در 24 رشته برگزار می شود و پس از آن آزمون شفاهی نیز در روزهای جمعه و شنبه 14 و 15 بهمن ماه در محل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار خواهد شد.
 
 

کد مطلب 1495716

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