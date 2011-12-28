به گزارش خبرنگار مهر، حسین پاکدل پس از سالها دوری از عرصه رسانه، با حضور در "دیالوگ" در این خصوص که چرا در تئاتر ایران کمتر منابع ادبی برای تولید نمایشنامه و تئاتر مورد استفاده قرار می‌گیرند به ارائه نظرات خود می‌پردازد.

این برنامه پیش‌تر نیز مهمان هنرمندانی چون رویا تیموریان، مسعود رایگان، فرهاد توحیدی، محمد مهدی عسگرپور، همایون اسعدیان، پیمان قاسم‌خانی، منیژه حکمت، محمد خزاعی و کارگردانان عرصه تئاتر همچون قطب‌الدین صادقی و بهروز‌ غریب‌پور بوده است.



"دیالوگ" همه روزه به جز جمعه‌ها، پیرامون وقایع مربوط به هنرهای نمایشی، تئاتر، رادیو، تلویزیون و سینما در سه بخش گفتگوی روز، در حاشیه و با اجازه پخش می‌شود.



این برنامه با اجرا، کارشناسی و سردبیری ایوب آقاخانی ساعت 20 تا 21:15 روی آنتن می‌رود و عوامل آن عبارتند از تهیه‌کننده: شهلا نیساری، گوینده: محسن بهرامی، نویسنده: فریبرز دارایی، هماهنگی: هومن خدادوست، خبر: فروغ سجادی.

