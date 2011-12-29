اعتراض به ممنوعیت حجاب در کانون وکلای استانبول/تدریس اسلام در آلمان

تدریس تاریخ تجارب مسلمانان آمریکایی در دانشگاه میشیگان- دیربورن

دانشگاه میشیگان - دیربورن برای نخستین بار در ترم زمستانی خود تدریس واحد جدیدی را تحت عنوان "تاریخ تجربه مسلمانان آمریکایی" آغاز می‌کند.

ارائه این واحد جدید نشان دهنده علاقه رو به افزایش و تقاضای دانشجویان برای مطالعات مسلمانان آمریکایی و مطالعات عربی در این دانشگاه است.

این دانشگاه تمایل دارد رشته ای را به مطالعات اعراب آمریکایی اختصاص دهد، موضوعی که هفته گذشته به اتفاق آرا در کمیته اجرایی دانشکده هنرها و علوم این دانشگاه مورد تصویب قرار گرفته است. این تصمیم باید از سوی رئیس این دانشگاه به تصویب برسد تا بتواند یک مسیر مشخص برای اخذ مدرک در این عرصه باشد.

"اعلام قدس بعنوان پایتخت رژیم صهیونیستی" به شدت محکوم شد

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی به شدت لایحه اعلام شهر قدس اشغالی به عنوان پایتخت رژیم صهیوینیستی را به شدت محکوم کرد و آن را خصومت مستقیم علیه مردم فلسطین و حقوق غیرقابل انتقال آنها دانست.

اکمل الدین احسان اغلو دبیرکل سازمان همکاری اسلامی تأکید کرد که این قانون گذاری و اقدامات اجرایی که از سوی مقامات اشغالگر رژیم صهیونیستی با هدف به خطر انداختن جایگاه حقوقی قدس انجام می شود نقض آشکار قوانین و قطعنامه های بین المللی است.

وی افزود: در این قوانین و قعطنامه های بین الملی قدس بخشی از سرزمینهای اشغال شده 1967 است و به مردم فلسطین تعلق دارد از این رو تمام این فرآیندها و اقدامات نامعتبر است و از مشروعیت لازم برخوردار نیست.

مخالفت با ساخت آکادمی اسلامی میشیگان بررسی می‌شود

دفتر دادستان دیترویت شکایت تبعیض دینی علیه عدم تغییر منطقه بندی شهر و محله‌ که قرار است محل ساخت آکادمی اسلامی میشیگان با ظرفیت 200 دانش آموز مسلمان باشد را مورد بررسی قرار می‌دهد.

هیئت مدیره آکادمی اسلامی میشیگان می خواهند این آکادمی را در زمینی بزرگ در شهر واشتنوو بنا کند.

جودیت لوی معاون دادستانی اظهار داشت: ما درحال حاضر این موضوع را بررسی می کنیم و تصمیم می گیریم که می توان آن را به عنوان یک تحقیقات رسمی ادامه داد یا خیر.

نمایشگاهی از آثار هنری اسلامی در کویت برگزار شد

پنجمین نشست هنرهای اسلامی شب گذشته یکشنبه 4 دی ماه در مسجد کبیر کویت برگزار و طی آن نمایشگاهی از مجموعه آثار و محصولات این حوزه افتتاح شد.

دکتر عادل الفلاح معاون وزیر اوقاف کویت اظهار داشت: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای تبیین آثار و محصولات هنری در عرصه هایی چون نساجی، سفالگری، سرامیک، خطاطی و یا دیگر عرصه ها است.

وزارت اوقاف کویت قصد دارد بر زیبایی فرهنگ اسلامی تأکید کرده و آن را با دیگر فرهنگها و پیروان دیگر ادیان به اشتراک بگذارد.

مساجد هلند گامهای محکمی برای ادغام جوانان در جامعه برداشته‌اند

براساس نتایج تحقیقات دانشگاه اوتریخت هلند بیشتر مساجد با استفاده از زبان رسمی این کشور رویکرد ارائه خطبه‌ها تنها به زبان عربی را تغییر داده‌اند.

نیکو لانمان ازمحققان دانشگاه اوتریخت اظهار داشت که این تغییر و تحول منطقی است، اما بیشتر در مساجد متعلق به مسلمانان سورینامی تبار مشاهده می شود. در این کشور حدود 20 مسجد سورینامی فعالیت می کند.

براساس اظهارات یاسین الفورکانی از ائمه جماعات آمستردام، در جامعه مسلمانان مراکشی – هلندی استفاده از زبان رسمی این کشور در مساجد و خطبه های نماز رو به افزایش است. مسجد علو در اوتریخت و مسجد آبی در آمستردام دو نمونه بارز این امر هستند.

اعتراض انجمنهای حقوقی ترکیه به قانون منع حجاب کانون وکلا

درحالی که چندی پیش تصمیم کانون وکلای استانبول برای ممنوعیت حضور کارورزان محجبه وکالت در تمام برنامه ها مناقشات فراوانی رقم زد، این کانون به تازگی قانون جدیدی جایگزین آن کرد که همچنان بر منع حجاب تأکید دارد و انجمنهای حقوقی به آن اعتراض کرده‌اند.

کانون وکلای استانبول از حضور زنان محجبه کارآموز وکالت و وکلایی که حجاب را انتخاب کرده اند در برنامه ها، همایشها و کلاسهای درسی این انجمن جلوگیری به عمل می آورد، این درحالی است که حضور کارآموزان در برخی از این رویدادها الزامی است.

انجمنهای حقوق نسبت به رویکرد کانون وکلای استانبول در رابطه با استفاده از روسری ابراز نگرانی کرده اند. پانزده نهاد قضایی توافق کرده اند به نشانه مخالفت با تصمیمهای این کانون روز 27 دسامبر (6 دی ماه) یک بیانیه مطبوعاتی مشترک صادر کنند. برخی وکلا نیز تصمیم گرفته اند روز پیش از صدور این بیانیه برای مخالت با تصمیم کانون وکلای استانبول در میدان تقسیم این شهر تظاهرات برگزار کنند.

وزیر امور خارجه اردن اقدامات صهیونیستها در اماکن مذهبی را محکوم کرد

وزیر امور خارجه اردن روز شنبه 3 دی ماه اقدامات رژیم صهیونیستی را در اماکن دینی و مذهبی اسلامی و مسیحی در شهر قدس محکوم کرد.

ناصر جوده وزیر امور خارجه اردن که در ضیافت کریسمس کلیسای مهد در شهر بیت لحم شرکت کرده بود گفت: اردن همواره با هرگونه تعرض در شهر مقدس قدس مقابله می کند.

وزیر امور خارجه اردن که پیش از این با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز دیدار کرده بود اظهار داشت: پادشاه اردن اعتقاد دارند که مردم فلسطین درنهایت به احقاق حقوق خود می پردازند.

هزاران مسلمان مالدیو برای اجرای قوانین شرع تظاهرات کردند

هزاران نفر از تظاهرات کنندگان مالدیو روز جمعه 2 دی ماه در پایتخت این کشور گردهم آمدند تا از دولت خود بخواهند که قوانین اسلامی را اجرایی کرده و فعالیتهای غیر اسلامی را متوقف کنند.

احمد تاسمین علی رئیس حزب مخالف دولت مالدیو اظهار داشت: ما اینجا هستیم تا نشان دهیم که از این سیاستها حمایت نمی کنیم. ما می خواهیم همواره به عنوان یک کشور اسلامی باقی بمانیم.

بیش از 3 هزار نفر از مردم مالدیو به دعوت حزب عدالت به عنوان حزب مخالف دولت محمد نشید رئیس جمهور این کشور به خیابانها ریخته در خواست توجه به اصول اسلام و قوانین اسلامی را سردادند، آنها در شعارهای خود فریاد " قانون شرع مساوی با صلح است" را سر می دادند.

احسان ‌اوغلو نقش زنان مسلمان در بیداری اسلامی را مورد تجلیل قرار داد

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در همایش نقش" تغییر در جوامع اسلامی و نقش زنان" به تجلیل نقش زنان مسلمان در ایجاد تحولات اجتماعی سیاسی در کشورهای خاورمیانه پرداخت و اظهار داشت: این سازمان در فراهم کردن فرصتهای بیشتر برای توسعه نقش زنان آمادگی دارد.

اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در همایش تغییر در جوامع اسلامی و نقش زنان که در استانبول ترکیه گفت: آنچه در کشورهای عربی منطقه رخ داد به علت ایستادگی زنان در کنار مردان تحقق یافت.

وی تأکید کرد که تنها از طریق افزایش حضور زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی و سایر عرصه ها جوامع می توانند به پیشرفتهای پویا دست یابند.

پیگیری احیای روحیه اسلامی در تورنتو

برگزارکنندگان بزرگترین گردهمایی مسلمانان در کانادا انتظار دارند هزاران مسلمان در تورنتوگردهم آمده و به بحث و بررسی درباره چالشهای اقلیتهای مسلمان بپردازند.

همایش "احیای روحیه اسلامی" امسال با موضوع "کنترل، هرج و مرج یا جامعه: سه راه یک دنیا، یک انتخاب" از سوی یک گروه از جوانان و فعالان مسلمان کانادایی برگزار شده است. این همایش تلاشی از سوی جوانان برای غلبه بر چالشهای ارتباطی و ادغام تلقی می شود.

برگزارکنندگان پیش بینی کرده اند همایش امسال با حضور 15 هزار مسلمان همراه باشد تا دهمین سال برگزاری این همایش را جشن بگیرند.

حجاب دانشجویان دانشکده افسری آمریکا به رسمیت شناخته شد

شورای روابط اسلامی آمریکایی از تصمیم وزارت دفاع آمریکا برای مجاز کردن حجاب زنان مسلمان و دستار سیکها که با لباس فرم ارتش در برنامه های آموزشی شرکت می کنند استقبال کرد.

نهاد عوض مدیر اجرایی شورای روابط اسلامی آمریکایی طی بیانیه ای اعلام کرد: ما از این امر که دانشجویان افسری مسلمان و سیک می توانند در آموزشهای نظامی دانشکده شرکت کنند و در عین حال اعتقادات دینی خود را در حفظ کنند استقبال می کنیم.

پیش از این یک دختر نوجوان مسلمان از برنامه جمعی یک مدرسه نظامی در تنسی آمریکا که مربوط به حضور سربازان آمریکایی بود کنار گذاشته شد، شورای روابط اسلامی آمریکایی به علت آزرده شدن احساسات این نوجوان 14 ساله محجبه نامه ای به وزیر دفاع نوشت و خواستار عذرخواهی رسمی از این دانش آموز جوان شد.

کمیسیون سنای هلند استانداردهای ذبح دینی حیوانات را بررسی می‌کند

دولت هلند اعلام کرد استانداردهای جدید ذبح دینی حیوانات را برای راضی کردن فعالان حقوق حیوانات، بدون نقض سنتهای گروههای دینی بررسی و آن را به طور کامل ممنوع نخواهد کرد.

بحثهای هفته گذشته سنا در هلند نشان داد لایحه منع ذبح دینی در شکل کنونی خود که پارلمان آن را در ماه ژوئن تصویب کرده در سنا تصویب نمی شود.

در آخرین تحولات این لایحه قرار شده است پس از بن بست سیاسی در پارلمان هلند یک کمیسیون سیستم نظارت بر ذبح حیوانات را سخت تر کند. قرار است رأی گیری جدید در ماه ژانویه 2012 انجام شود.

جایگاه مطالعات اسلامی در یکی از ایالتهای آلمان ثابت می‌شود

مقامات آموزش آلمان درحال تلاش برای گنجاندن مطالعات اسلامی به عنوان یک موضوع ثابت در برنامه مدارس دولتی نورث راین وستفالیا هستند که دانش آموزان آن را همراه با دیگر درسهای دینی درباره مسیحیت کاتولیک یا پروتستان فراگیرند.

تا کنون پروژه های آزمایشی بسیاری برای آموزش مبانی دین اسلام به دانش آموزان آلمانی که با حق انتخاب آموزش دینی در بیشتر مدارس ایالتی رو به رو هستند اجرا شده است، اما براساس رأی پارلمان نورث راین وستفالیا تا سال 2018 جای ثابتی برای آموزش اسلام در مدارس درنظر گرفته شده است.

اگرچه درخواست برای آموزش مبانی اسلام در این ایالت با حضور 300 هزار دانش آموز مسلمان قابل توجه است اما تشکیل کلاسهای مطالعات اسلامی در مدارس در سراسر آلمان مناقشه برانگیز بوده است.

ساخت طبقه‌ای ویژه زنان در مسجدالحرام

یکی از اساتید فقه اسلامی در دانشگاه امام محمد بن سعود در ریاض خواستار ساخت یک طبقه ویژه زنان در مسجد الحرام شد تا هنگام طواف و اقامه نماز به طور کامل از مردان جدا شوند.

دکتر یوسف الاحمد استاد فقه دانشگاه امام محمد بن سعود در ریاض گفت: براساس قوانین شرع اختلاط زن و مرد نه در داخل مسجدالحرام و نه خارج از آن مجاز نیست.

وی افزود: در شرایط کنونی دو نوع اختلاط وجود دارد، اختلاطی که معمولا در معابر و جمرات و منا رخ می دهد و اختلاطی که در حین طواف ایجاد می شود. این امر می تواند به افزایش تعداد زائران حج و عمره نیز کمک کند.