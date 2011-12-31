پارکینگ خودرو ویژه معلولان در مشهد احداث شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امامی اظهارکرد: در خیابان های اصلی شهر و در مقابل ادارات دولتی فضاهایی برای پارک خودرو های توانیابان ایجاد شده که از آن میان می توان به خیابان های امام خمینی، ناصر خسرو، دانشگاه فیاض بخش و فداییان اسلام اشاره کرد.

وی ادامه داد: برای متمایز کردن این جاهای پارک تابلوهای خاص معلولین و رنگ آمیزی ترافیکی خاص معلولین نصب شده است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد با بیان اینکه آسان سازی حرکت برای توانیابان و معلولین دستور کار سازمان است بیان کرد: از اقدامات انجام شده در حوزه توانیابان می توان به اقداماتی که در خصوص پیاده روسازی و معابر و برقی کردن پله های عابر پیاده اشاره کرد.

امامی تصریح کرد: برای عبور نابینایان از عرض خیابان دکمه هایی در کنار چراغ های راهنمایی نصب می شود تا از طریق آن نابینایان بتوانند براحتی ازعرض خیابان عبور کنند که این امر در سال آینده توسعه پیدا می کند.