به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله آملی صادق آملی لاریجانی صبح چهارشنبه در محل وزارت امورخارجه در همایش سراسری روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور که به نام بیداری اسلامی و دیپلماسی برگزار شده بود با بیان اینکه دو تحلیل مختلف در تحرکات اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا مطرح است گفت: در تحلیل اول گفته می شود که تحولات اخیر از ناحیه کشورهای غربی و آمریکا انگیخته شده که انگیزه های اسلامی هم در این تحرکات وجوددارد. نقطه محرک آن کشورهای غربی هستند که با ترسیم نقشه راهی برای خاورمیانه و آفریقا این تحرکات را برنامه ریزی کرده اند که البته واقعیت این است که این نحوه تحلیل در مورد جنبش های اسلامی با باورهای واقعی و علمی انطباق ندارد و این تحمیل یک پیش فرض است.

رئیس قوه قضائیه افزود: تحلیل دوم می گوید نحوه حرکت مردم در این کشورها حرکتی اسلامی است و کفه ترازو را به نفع کشورهای غربی و آمریکا سنگین تر نکرده است و این احساس خطر در غرب بسیار آشکار است. البته مقام معظم رهبری هم در جلسات عمومی و خصوصی بر تحلیل دوم تاکید دارند و برخی از افراد اجتماعی و مسئولان هم بحث بیداری اسلامی را چینشی مردمی و انگیخته از ایدئولوژی اسلامی و تفکر اسلامی که موجب نقصان در ترازوی غرب و زلزله سیاسی شده است می دانند.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه این زلزله بزرگ به هیچ وجه کمتر از نقش حرکت سیاسی در خاورمیانه نبوده است گفت: قرن های زیادی است که دنیای غرب ادعا می کند که رشد و کمال پیدا کرده و همه کشورهای دیگر و حتی بلوک شرق را تحت سیطره خود قرار داده است که در کشور ما هم در گذشته این سیطره فرهنگی نمود داشت. بحث مهم این است که در جهان اسلام زلزله ای بوجود آمده که لیبرال دمکراسی را زیر سئوال برده اند و این بسیار مهم است ولی ما از ریشه یابی و تفکرات این حرکت غفلت کرده ایم چرا که اندیشه لیبرال دموکراسی غرب با تفکرات دینی ما تقابل دارد.

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: لیبرال دموکراسی در غرب سه مولفه دارد که هم مورخان و هم فیلسوفان غرب به آن تاکید کرده اند. مولفه اول در بحث مدرنیته این است که هر انسانی مسیر زندگی خود را باید خودش تعیین کند و حکومت ها و افراد خارجی نمی توانند دخالت کنند. مولفه دوم ارزش هایی است که انسانها در زندگی دنبال می کنند که این ارزشها نسبی بوده و خودمان خلق می کنیم. و اما مولفه سوم مدرنیته می گوید: عقل ابزاری است و کانون توجه لیبرال دموکراسی بر استفاده از عقل ابزاری به جای تامل و تاکید بدنبال نتایج کمی هستند و تمام این مولفه ها موجب شده بود که لیبرال دموکراسی در مغرب زمین خود را تک ببیند و اگر رقیبی در جهان پیدا شود که شعارهای اساسی که با فطرت انسان سازگار باشد و باعث نفوذ در قلوب شود زلزله ای در این تفکرات پدید می آید.

وی افزود: فکر می کنم بیداری اسلامی در سطح سیاسی و فکری زلزله ای در مغرب زمین بود.

رئیس قوه قضائیه در بخش دوم سخنان خود خطاب به سفرای ایران در کشورهای جهان در مورد حقوق بشر گفت: در کشورهای غربی فشار به واسطه حقوق بشر در ایران زیاد است و این جهات سیاسی دارد.

آملی لاریجانی گفت: آمریکاییها و اروپاییها از ابزار حقوق بشر قطعنامه بر علیه ما صادر می کنند در حالی که در کنار گوش ما کشورهایی هستند که در کل حیات سیاسی خود یک انتخابات هم نداشته اند ولی حمایت می شوند. به عنوان نمونه در فجایع بحرین شاهد نقض حقوق بشر هستیم ولی مردم آنجا هر قدر که فریاد می زنند که حق رای یک داریم ولی حقوق بشر خواب است.

وی خطاب به غرب گفت: این حقوق بشری که شما می گویید از منظر کیست؟ کدام حقوق بشر؟ ما با مغرب زمین بحث داریم. وقتی که از اساس حقوق بشر سئوال می کنیم می رسیم به تفکرات لیبرال دموکراسی که آنها می گویند حق را ما تعیین می کنیم. ما به آنها می گوییم چه کسی این حق را به شما داده که برای دنیا حق تعیین کنید این در حالی است که آنها خدا را هم قبول ندارند اگر آنها حق الهی را قبول داشتند تمام مسائل درست می شد.

رئیس دستگاه قضا افزود: متاسفانه کشورهای اسلامی هم ندیده و نشنیده و بدون تامل پای قطعنامه ها را امضا می کنند. کشورهای اسلامی که برای دزدی دست قطع می کنند حالا می روند پای قطعنامه ای را امضا می کنند که می دانند که حق با جمهوری اسلامی است. در گزارش اخیر حقوق بشر که در سازمان ملل مطرح شد ما خطایی نکرده بودیم زیرا ما در اجرای احکام اسلام و در این راستا عمل کردیم و در اجرای این قوانین با بسیار از کشورهای اسلامی مشترکیم . مانند قوانین نفقه ، ازدواج و طلاق. حالا همان کشورهای اسلامی ما را به خاطر همین قوانین اسلامی محکوم کردند.

وی گفت: می گفتند در فتنه سال 88 شما با باتوم به سر معترضین زده و سر آنها را شکستید ما از آنها می پرسیم خودتان در جنبش وال استریت چه کردید. زمانی که مغرب زمین حقوق بشر را نمی دانست اسلام حقوق بشر را با تساوی حقوق زن و مردم و جلوگیری از زنده به گور کردن کودکان اجرا کرد.

آیت الله آملی لاریجانی خطاب به تمامی سفرای ایران گفت: یکی از مجاری که می توان پیام اسلام و تفکرات اسلام را برسانید شماها هستید. هر چند آنها آنقدر قدرت نظامی و مالی دارند که در سازمانهای بین المللی رسوخ کرده اند ولی حق تعالی به تمامی اعمال ما ناظر است.