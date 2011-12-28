به گزارش خبرنگار مهر، حیوانات کشنده دنیا که سالانه بین 5 نفر تا 3 میلیون نفر را از بین می برند به ترتیب از کم خطرترین تا پر خطرترین به شرح زیر هستند:

خرس ها در طول سال بین 5 تا 10 نفر را می کشند.

100 نفر در طول یک سال از حمله کوسه کشته شدند.

عروس دریایی هم می تواند در طول یکسال 100 نفر را بکشد.

اسب آبی هرسال بین 100 تا 150 نفر رو می‌کشد.







فیل ها با وجود ظاهر آرامشان در سال سیصد تا پانصد نفر را می‌کشند.





تمساح‌ها 600 تا 800 نفر را در طول سال از بین می برند.

گربه وحشی هم 800 نفر را در هر سال از بین می برد.





عقربها در سال 800 تا دو هزار نفر را از بین می برند.





مار 50 هزار تا 125 هزار نفر را در سال می کشد.

اما پشه مالاریا سالیانه دو تا سه میلیون نفر رو میکشه و در واقع می‌توان گفت که این حشره نقش مهمی در کنترل جمعیت زمین ایفا می‌کند.



