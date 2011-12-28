به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 با انتشار گزارشی، عملکرد اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت بازرگانی سابق در سال 89 و سه ماهه ابتدای سال 90 را منتشر کرد.

طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز آئین‌نامه تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاههای اقتصادی، وزارت بازرگانی دارای سه شرکت زیرمجموعه شامل صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت فرش ایران و شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران است که از این بین، صندوق ضمانت صادرات ایران مشمول فعالیتهای گروه دو و دو شرکت دیگر مشمول فعالیتهای گروه یک هستند.

در واقع، وزارت بازرگانی سابق به صورت غیرمستقیم و از طریق شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، 14 شرکت زیرمجموعه غله و بازرگانی دارد که همگی مشمول فعالیت‌های گروه دو هستند. شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران علاوه بر شرکتهای مزبور، دارای هشت شرکت زیرمجموعه نیز هست که همگی آنها مشمول فعالیت‌های گروه یک هستند. این شرکتها شامل شرکتهای خدمات انفورماتیک راهبر، سردخانه زراعی تهران(عاجکو)، سردخانه بزرگ فارس، سردخانه سام، حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس ، بین المللی بازرسی کالای تجاری ایران، حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان و کشت و صنعت سردسیر است.

واگذاری شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران

عملکرد وضعیت واگذاری شرکتهای زیرمجموعه شرکت بازرگانی دولتی ایران حاکی از آن است که در این شرکت، صرفا تعداد سهام چهار شرکت طی سال 89 به بخش غیردولتی واگذار شده است، ضمن اینکه واگذاری مربوط به شرکت بین‌المللی بازرسی کالای تجاری ایران در قالب سهم‌الشرکه بوده است. گفتنی است که این شرکت از سال 72 غیرفعال بوده و از طرف سازمان خصوصی‌سازی به صورت مزایده واگذار شده است.

شرکت مادرتخصصی مشمول فعالیت شرکت وضعیت واگذاری تعداد کل سهام شرکت تعداد سهام واگذار شده ارزش سهام واگذار شده(میلیون‌ریال) بازرگانی دولتی ایران گروه یک ایران ترانیکس ---- ---- 155 گروه یک بین‌المللی بازرسی تجاری ایران 500 2 3052 گروه یک حمل و نقل خدمات دریایی آبادان 3000000 45000 14143 گروه یک سردخانه زراعی تهران- عاجکو 2000 2000 13859

شرکت سهامی فرش ایران

طبق مصوبه هیات واگذاری مقرر شد سهام شرکت سهامی فرش ایران در سال 90 از طریق فرابورس واگذار شود. با این حال قرار است موضوع واگذاری سهام این شرکت مجددا در کارگروهی متشکل از وزیران صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گیرد.

شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

طبق برنامه واگذاری سال 89 باید 100 درصد سهام شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار می‌شد که با توجه به واگذاری آن به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح(ساتا) و دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر لغو این معامله، مقرر شد مجدد این شرکت در سال 89 واگذار شود، اما در نهایت طبق نظر دفتر رئیس‌جمهوری مقرر شد تا 49 درصد سهام این شرکت به بخش خصوصی واگذار شود و 51 درصد آن، در مالکیت وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی بماند. تصویب این تصمیم اخیر در دستور کار دولت قرار دارد.

صندوق ضمانت صادرات ایران

واگذاری سهام صندوق ضمانت صادرات ایران نیز به علت اینکه این شرکت مشمول فعالیتهای گروه دو است، تا پایان سال 93 به تعویق افتاده است. در نهایت درخواست خروج این شرکت از فهرست شرکتهای درحال واگذاری به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده است.

شرکت خدمات انفورماتیک راهبر

این شرکت مشمول فعالیتهای گروه یک است که باید طبق برنامه واگذاری درسال 89 واگذار می‌شد، اما با توجه به تصویب اجرای طرح سامانه اطلاعات املاک و مستغلات کشور از سوی این شرکت، مقرر شد که واگذاری این شرکت به تعویق افتد. در نهایت سهام شرکت در سال 90 واگذار شد.

شرکت سردخانه سام

سهام این شرکت از شرکتهای مشمول فعالیتهای گروه یک، زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران است که طبق برنامه واگذاری در سال 89 باید به بخش غیردولتی واگذار می‌شد که در حال حاضر برای طی مراحل واگذاری به سازمان خصوصی سازی معرفی شده و واگذاری آن توسط سازمان خصوصی سازی در دست انجام است.

مشکلات و موانع عمده پیش روی واگذاری این شرکت عبارتند از این شرکت مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران است. این شرکت دارای اختلاف با شرکتهای غله و خدمات بازرگانی مناطق 2 و 5 است، ضمن اینکه قطعه زمین شرکت مذکور در منطقه کوت عبدالله اهواز در تصرف غیر است. علیرغم مشکلات حقوقی و مالی، این شرکت در فهرست واگذاری در سال 90 قرار دارد.

شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس

این شرکت جزء شرکتهای مشمول فعالیتهای گروه یک و زیرمجموعه شرکت بازرگانی دولتی است که باید در سال 89 واگذار می‌شد، این شرکت به صورت مشروط در تاریخ 12 دیماه سال 89 توسط هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران پذیرش شد. در این رابطه موسسه تامین سرمایه نوین برای تعیین قیمت پایه سهام آن انتخاب شده است و آخرین تغییرات اساسنامه و هیئت مدیره انجام شده است. در نهایت مقرر شده شد ده درصد سهام این شرکت به منظور کشف قیمت در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شود.

شرکت کشت و صنعت سردسیر

این شرکت از شرکتهای مشمول فعالیت گروه یک و زیرمجموعه شرکت بازرگانی دولتی ایران است که باید طبق برنامه واگذاری سال 89 به بخش غیردولتی واگذار می‌شد که هنوز اقدامی برای واگذاری آن صورت نگرفته است.

عمده مشکلات پیش روی واگذاری این شرکت در این گزارش عبارت از این است که مالکیت زمین این سردخانه محل اختلاف است، این سردخانه مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران است و بین این شرکت با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 اختلاف وجود دارد.

به هرحال علیرغم مشکلات حقوقی و مالی، این شرکت در فهرست واگذاری سال 90 قرار دارد.

شرکتهای غله و بازرگانی مناطق چهارده‌گانه

این شرکتها که مشمول فعالیتهای گروه دو هستند، زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران هستند. این چهارده شرکت در واقع، وظیفه خرید و نگهداری گندم در سطح کشور را بر عهده دارند و واگذاری این شرکتها برای بعد از سال 90 برنامه‌ریزی شده است.

علاوه بر شرکتهای مذکور، در زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران تعدادی شرکت نیز وجود دارند که تا زمان تهیه این گزارش، اقدامی برای طبقه بندی و واگذاری آنها صورت نگرفته بود. این شرکتها عبارت از شرکت آسانسور ایران، شرکت آسانسور انصار ایران، شرکت برکه کمپانی، مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، مرکز آموزش بازرگانی و شرکت چاپ و نشر بازرگانی هستند.

طبق گزارش وزارت بازرگانی، تمامی این شرکتهای جدید در راستای اجرای مفاد ماده 17 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و برای طی مراحل واگذاری به سازمان خصوصی سازی معرفی شده‌اند البته در مورد سه شرکت اخیر یعنی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، مرکز آموزش بازرگانی و شرکت چاپ و نشر بازرگانی، نظر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی بر این است که این شرکتها خصوصی هستند.

اما در مقابل نظر دیوان محاسبات و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بر این است که این شرکتها دولتی هستند. در هر حال مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات در سال 90 در فهرست واگذاری قرار دارد و از طریق فرابورس واگذار خواهد شد.

اقدامات حمایتی در جهت توانمندسازی و توسعه سرمایه‍گذاری بخش خصوصی و تعاونی

واگذاری ایجاد پایانه‌های صادراتی به بخش‌خصوصی و تدوین دستورالعمل به منظور حمایت از آنها، ایجاد آزمایشگاههای جامع کنترل کیفیت کالاهای صادراتی توسط بخش خصوصی، تامین منابع مالی بخش خصوصی جهت ورود به بازار خرید گندم، کمکهای فنی و اعتباری به بخش‌خصوصی به شکل یارانه سود تسهیلات بانکی برای احداث مجتمع‌های قالیبافی، احداث سیلو و احداث واحدهای تولید نان صنعتی، تدوین آئین‌نامه چگونگی حمایت از تشکیل و توسعه شرکتهای مدیریت صادرات، تدوین دستورالعمل چگونگی حمایت از توسعه و توانمندسازی اتحادیه‌ها و تشکل‌های صادراتی از جمله این اقدامات است.

همچنین طراحی و اجرا و پیاده سازی سامانه مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش نهایی برای حمایت از تولیدات داخلی و توسعه تجارت الکترونیکی، حذف دریافت مابه‌التفاوت از کالاهای وارداتی و همچنین عدم صدور مجوز ترخیص کالاهای مشمول از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نیز راه اندازی سامانه صدور پروانه کسب از طریق اینترنت نیز از جمله این اقدامات است.

بر این اساس، بازنگری آئین‌نامه ها و دستورالعمل های جاری و مکانیزه کردن فرآیندهای اداری و حذف فرآیندهای غیرضروری، بازنگری و ارایه پیش‌نویس اصلاح قانون مقررات واردات و صادرات، تشکیل 18 اتحادیه کشوری با هدف افزایش میزان مشارکت اصناف و اتحادیه‌ها در امور مرتبط و واگذاری بخشی از وظایف تصد‌ی‌گری دولت به این اتحادیه ها و اصناف، مشارکت انجمن‌ها و تشکل‌های صادراتی در جلسات تصمیم‌سازی در سازمان توسعه تجارت ایران، واگذاری اجرای برخی از نمایشگاهها به اتاق تعاون مرکزی و تعاونی‌های مرتبط با موضوع آن نمایشگاههای توسط شرکت سهامی نمایشگاهها، و در نهایت انجام تمامی امور مربطوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی تا تکمیل پرونده در اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز از جمله دیگر این اقدامات است.