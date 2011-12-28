با 9 دی نباید تجارت سیاسی کرد

مهدی امیریان دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گرامیداشت حماسه عظیم 9 دی افزود: باید تحلیل جامعی از چگونگی حماسه عظیم 9 دی ارائه دهیم. مردم در 9 دی به علت هتک حرمت به عاشورای حسینی وارد عرصه شدند و از کیان نظام اسلامی دفاع کردند.

این فعال دانشجویی با بیان اینکه نباید 9 دی را دعوای بین دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب بدانیم، افزود: عده ای معتقدند که دعوای اصلی بین دو تشکل شاخص در جریان سیاسی بود در صورتیکه این گونه نبوده و نیست. مردم فقط به خاطر دفاع از رهبری وارد عرصه شدند به همین جهت نباید نوک پیکان را به سمت و سوی یک جریانی خاص قرار دهیم.

دبیر دفتر تحکیم وحدت در عین حال اظهار داشت: البته تشکل هایی که در زمان فتنه 88 موضع گیری خوبی را انجام ندادند با آنها باید برخورد شود.

این فعال دانشجویی در ادامه 9 دی را یک حادثه فراجناحی دانست و خطاب به تشکل ها و رجال سیاسی افزود: تشکل ها و چهره های سیاسی نباید با 9 دی تجارت سیاسی کنند و آن را برای خود ثبت کنند.