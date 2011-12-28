جزئیات کامل واگذاری 12شرکت آبی/ موانع 4گانه واگذاری در وزارت نیرو

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی (دوره 12 ماهه 89 و 3 ماهه اول 90) که امروز چهارشنبه در مجلس قرائت شد نشان می دهد که عملکرد وزارت نیرو در واگذاری های بخش آب به شرح زیر است.

با توجه به بودجه 89، شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران واگذاری 22 شرکت و بنگاه زیرمجموعه خود را در برنامه داشت که فعالیت این شرکت ها به استثناء سیمان کارون، فعالیت خدمات بهره برداری از شبکه های آبیاری است.

آخرین گزارش دیوان محاسبات که در اردیبهشت ماه امسال گردآوری شده است وضعیت واگذاری شرکت های زیرمجموعه مدیریت منابع آب ایران را نشان می دهد. دو شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی زرینه رود و میراب زاینده رود جزو برنامه های واگذاری سال 89 نبوده اند و صرفا طبق حکم جزء (و) بند (8) قانون بودجه سال گذشته واگذار شده اند.

شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران مشمول فعالیت شرکت تعداد کل سهام شرکت تعداد سهاو واگذار شده ارزش سهام واگذار شده درصد سهام واگذار شده مدیریت منابع آب گروه یک بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی زرینه رود 100 2 5 2 مدیریت منابع آب گروه یک بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی دشت ساوه 100 49 2475 49 مدیریت منابع آب گروه یک بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی زهره و جراحی 1000 490 1541 49 مدیریت منابع آب گروه یک بهره برداری و انتقال آب جنوب شرق کشور 5000 2450 5707 49 مدیریت منابع آب گروه یک بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی دشت گلپایگان 100 49 592 49 مدیریت منابع آب گروه یک بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی دشت قزوین 100 49 580 49 مدیریت منابع آب گروه یک بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان تهران 100 49 18709 49 مدیریت منابع آب گروه یک بهره برداری و توزیع آب مازندران 1000 490 2455 49 مدیریت منابع آب گروه یک بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان بوشهر 1000 490 315 49 مدیریت منابع آب گروه یک بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه کرخه و شاور 1000 490 1569 49 مدیریت منابع آب --- میراب زاینده رود 1000 490 7521 49 مدیریت منابع آب گروه یک سیمان کارون 208833000 198390 513 0.09

عملکرد واگذاری سهام شرکت های زیر مجموعه مدیریت منابع آب ایران حاکی از آن است که در این شرکت مادر تخصصی صرفا 12 شرکت در سال 89 به بخش غیردولتی واگذار شد ه است.

شرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی زرینه رود و میراب زاینده رود نیز خارج از برنامه قانون بودجه سال 89 واگذار شده اند. بنابراین در حال حاضر تعداد 10 شرکت زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران به بخش غیردولتی واگذار نشده است.

مشکلات 4گانه وزارت نیرو

طبق گزارش وزارت نیرو اهم مشکلات اساسی شرکت ها و بنگاه هایی موجود در بخش منابع آب برای واگذاری به بخش خصوصی عبارتند از:

1- نامشخص بودن نرخ واقعی آب و نبود مابه التفاوت نرخ تکلیفی در مقایسه با نرخ واقعی و در نتیجه کاهش انگیزه سرمایه گذاران.

2- انباشت نیروی انسانی در این شرکت ها

3- لزوم ساماندهی و شفاف کردن حسابها و اموال و امکانات شرکت های آب منطقه ای قبل ازواگذاری آنها به دلیل پیچیدگی و مشکلات فراوان خاص هر یک از شرکت ها و مناطق

4- وجود حساسیت های بالا در موضوع آب در مناطق مختلف کشور به خصوص در مناطق مرزی با عنایت به لزوم واگذاری تاسیسات مربوط

شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور (آبفا):

با توجه به اینکه شرکت های زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی آبفا، مشمول فعالیت های گروه (2) هستند و واگذاری شرکت های گروه (2) تا پایان سال 1393 فرصت دارند، عملکردی در خصوص واگذاری سهام این شرکت ها از سوی وزارت نیرو ارائه نشده است.

اقدامات حمایتی در جهت توانمند سازی و توسعه سرمایه گذاری بخش های خصوصی و تعاونی:

- تمهید مقدمات لازم برای مشارکت بخش خصوصی در احداث نیروگاههای برق آبی

- بستر سازی برای اجرای طرح های تامین آب

- امکان استفاده از تسهیلات مربوط به ارز خودگردان وزارت نیرو

- اعطاء کمک های حمایتی تحت عنوان وجوه اداره شده

- ارائه تسهیلات از حساب ذخیره ارزی به منظور کاهش تلفات و افزایش راندمان مصرف سوخت نیروگاه

- ارائه مشوق هایی نظیر برخورداری از نرخهای بالاتر جهت کاهش تلفات شبکه

- تعدیل نرخ خرید برق با احتساب آثار ناشی از مزایای انرژی های نو

- بازبینی فرایند صدور مجوزها و سایر اقدامات لازم برای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی

- معرفی پروژه های وزارت نیرو جهت استفاده از تسهیلات مالی ناشی از انتشار اوراق مشارکت ریالی و ارزی

- بهره مندی از وام بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی