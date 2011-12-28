خبرگزاری مهر آمار واگذاری سهام 10 وزارتخانه نفت، صنایع و معادن سابق، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، راه و ترابری سابق، بازرگانی سابق، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی سابق از سال 84 تا پایان تیرماه 90 را منتشر کرد.

بر اساس آخرین آمارهای مربوط به واگذاری سهام توسط 10 وزارتخانه مذکور در این مدت وزارت نفت بیشترین میزان واگذاری ها را به خود اختصاص داده است.

وزارت نفت از سال 84 تا پایان سال 90 در مجموع بالغ بر 399 هزار و 251 میلیارد ریال از سهام شرکتهای زیرمجموعه خود را در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی واگذار کرده است که این رقم 46.9 درصد از کل واگذاری ها طی این سال ها را به خود اختصاص داده است.

138 هزار و 144 میلیارد ریال از سهام شرکتهای زیر مجموعه وزارت صنایع و معادن سابق طی همین مدت واگذار شده و با توجه به اینکه 16.2 درصد از مجموع واگذاری ها را تشکیل می دهد در ردیف دومین وزارتخانه در واگذاری سهام در راستای اصل 44 قرار می گیرد.

وزارت نیرو 14 درصد از واگذاری ها را با عرضه 119 هزار و 296 میلیارد ریال سهام و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 13.6 درصد از واگذاری ها با عرضه 115 هزار و 783 میلیارد ریال سهام را به خود اختصاص داده اند.

در عین حال وزارت امور اقتصادی و دارایی پنجمین وزارتخانه ای است که در راستای اجرای اصل 44 با واگذاری 50 هزار و 368 میلیارد ریال سهام 5.9 درصد از واگذاری ها را انجام داد.

وزارت راه و ترابری سابق 21 هزار و 738 میلیارد ریال از سهام شرکتهای دولتی معادل 2.6 درصد واگذاری ها، وزارت بازرگانی سابق 5 هزار و 235 میلیارد ریال معادل 0.6 درصد از واگذاری ها، وزارت جهاد کشاورزی 2 هزار و 27 میلیارد ریال معادل 0.2 درصد از واگذاری ها، وزارت آموزش و پرورش 90 میلیارد ریال از سهام معادل 0.01 درصد از واگذاری ها و وزارت مسکن و شهرسازی سابق 2.1 میلیارد ریال از واگذاری ها را به خود اختصاص داده اند.

در مجموع 10 وزارتخانه اعلام شده طی بیش از 5 سال حدود 851 هزار و 935 میلیارد ریال سهام واگذار کرده اند. از این رقم 28 هزار و 739 میلیارد ریال در 4 ماه اول امسال، 153 هزار و 141 میلیارد ریال در سال 89، 179 هزار و 24 میلیارد ریال در سال 88، 214 هزار و 939 میلیارد ریال در سال 87، 249 هزار و 937 میلیارد ریال در سال 86، 25 هزار و 390 میلیارد ریال در سال 85 و 746 میلیارد ریال در سال 84 واگذار شده است.

اگر بخواهیم درصد واگذاری ها را نیز محاسبه کنیم، روند مذکور حاکی از این است که از کل واگذاری ها طی این مدت 3.4 درصد در 4 ماه اول سال جاری، 18درصد در سال 89، 21 درصد در سال 88، 25.2 درصد در سال 87، 29.3 درصد در سال 86، 3 درصد در سال 85 و 0.1 درصد در سال 84 اتفاق افتاد.