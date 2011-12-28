۷ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۴۳

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی:

نهم دی رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است

ستاد مرکزی بزرگداشت حماسه نهم دی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در آستانه فرا رسیدن دومین سالگرد حماسه ماندگار و مردمی نهم دی "روز بصیرت و میثاق امت با ولایت" ؛ با صدور بیانیه‌ای ضمن بزرگداشت این یوم‌الله بزرگ و تبریک به بصیرت دینی و سیاسی ملت مسلمان ایران ، "نهم دی" ؛ را رمز ماندگاری انقلاب اسلامی دانست.

 به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته ارتباطات و اطلاع‌رسانی ستاد مرکزی بزرگداشت حماسه نهم دی در ابتدای این بیانیه آمده است: حماسه جاودان نهم دی؛ حماسه نسل سومی‌های انقلاب بود که به عنوان فتح‌الفتوح ملت مبارز و شجاع ایران بر تارک درخشان افتخارات ملی ایران تلألؤ می‌کند.

نهم دی به عنوان قله افتخارات ملت در هشت ماه جنگ نرم و عملیات روانی دشمن و به عنوان نقطه عطفی در راستای نمایش اتحاد و انسجام ملی ایرانیان حول محور ولایت در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت رسید و برای همیشه در تاریخ ماندگار شد.

این حماسه تاریخی و ماندگار به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) "یکی از قله‌های فراموش‌نشدنی" ، " حرکتی برخاسته از اعماق ایمان‌ها و بصیرت ملی" ، " شناخت لحظه‌ها و موقعیت‌ها و انجام عمل به موقع در آن لحظه‌ها" ، "حضور در عرصه مجاهدانه"، "حرکتی متکی بر ایمان و اراده الهی" ، " مردمی و خودجوش" در تاریخ انقلاب اسلامی بود.

حرکتی که در غبار فتنه زمان توسط آحاد مختلف ملت هوشیار و بصیر ایران اسلامی رخ داد، حرکتی که در آن به وضوح دست قدرت الهی نمایان بود و ابعاد گسترده و حجم عظیم این حماسه مردمی مافوق محاسبات بشری بود.

همان‌طوری که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بر ناممکن بودن خلق حماسه ماندگار نهم دی با اراده‌های انسانی صّحه گذاشتند و فرمودند: «دست خدای متعال، روح ولایت و روح حسین بن علی (علیه‌السلام) در لحظه، لحظه آن حماسه ماندگار دیده می‌شد.»

حضور بارز و فعال جوانان و نوجوانان به عنوان نمایندگان نسل سوم انقلاب اسلامی در خلق حماسه نهم دی، آن حماسه را بی‌بدیل و ماندگار کرد و نشان داد در دهه چهارم از حیات طیبه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در مقابله با جنگ نرم و چالش‌های پیچیده دشمنان قسم‌خورده انقلاب اسلامی؛ نظام جمهوری اسلامی ایران از سرمایه‌های عظیم اجتماعی و پایگاه‌های رفیع مردمی، از همان شور و حرارت و احساس هشت سال جنگ تحمیلی و سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی برخوردار است.
         
در ادامه این بیانیه آمده است: "نهم دی"؛ یادآور خیزش عظیم ملت مسلمان ایران علیه فتنه‌گران و فرصت‌طلبان زبونی است که به خیال خام خویش با اردوکشی‌های خیابانی و اجیرکردن عده‌ای از اراذل و اوباش می‌خواستند بر دیانت، غیرت و حمیت مردم حقوق بشر و مباحث هسته‌ای دایره فشار داخل و خارج را برنظام اسلامی افزایش داده و با همکاری اذناب داخلی خود (جریان فتنه و جریان‌های تخریبی) به مطامع و منافع و مقاصد نامشروع خود دست یافته و از الگوشدن انقلاب اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان برای سایر ملت‌های بپاخاسته و تحت یوغ حکام مستبد جلوگیری کنند.

" نهم دی" ؛ روز تجدید میثاق امت با امامت و نمایش همدلی و همبستگی ملی ایرانیان و اعلام بیعت مجدد با مقام عظمای ولایت بود.

" نهم دی" ؛ کربلای خواص و غدیر عوام بابصیرت بود که هنوز در جای جای آن حماسه بینش سیاسی و بصیرت دینی موج می‌زند. "نهم دی" ؛ انقلاب بصیرت‌ها بود که با حضور انبوه و متراکم اراده‌های بپاخاسته ملت ایران، خاطرات دوازدهم و بیست و دوم بهمن 1357 و پانزدهم خرداد 1342 را زنده کرد.

ستاد مرکزی بزرگداشت حماسه نهم دی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پایان این بیانیه ضمن تجدید احترام به مقام شامخ شهدای بصیرت و با توجه به پیچیده‌تر شدن توطئه‌ها، مکر و فتنه دشمنان انقلاب اسلامی علیه مردم و نظام، از تک تک آحاد جامعه، گروه‌ها، احزاب و جمعیت‌های وفادار مکتب عاشورای حسینی و مدافع انقلاب اسلامی می‌خواهد تا با افزایش سطح بینش و بصیرت دینی و سیاسی خود و تبعیت از ولایت فقیه به عنوان فصل‌الخطاب ، حراست از انقلاب اسلامی و دستاوردهای سترگ آن کوشا بوده و با حفظ وحدت و انسجام خود همه نقشه‌های شوم دشمنان را نقش بر آب نموده و با آرمان‌های والای شهدا و امام شهدا تجدید میثاق نمایند.

