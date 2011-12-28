ازبکستان به شبکه رومینگ اعتباری همراه اول پیوست



پس از 33 اپراتور از کشورهای عربستان، عراق، ترکیه، اندونزی، سوریه، پاکستان ، امارات متحده عربی، کویت، گامبیا، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، تاجیکستان، اتریش، اسلوونی، بلژیک، قطر و روسیه، "یونیتل" سی و چهارمین اپراتور خارجی است که همراه اول برای برقراری سرویس رومینگ سیم کارت های اعتباری با آن قرارداد همکاری منعقد می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، با قرارداد منعقد شده میان همراه اول و اپراتور یونیتل (Unitel) ازبکستان، مشترکان اعتباری هر دو اپراتور می توانند از مزایای یک ارتباط بین المللی استفاده کنند.با توجه به اینکه شارژینگ سیم کارت های اعتباری بصورت آنلاین انجام می شود، ‌به مشترکان توصیه می شود که برای مدیریت بهتر هزینه های رومینگ بین الملل، در سفرهای خارجی از این سیم کارت ها استفاده کنند.