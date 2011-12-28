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۷ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۰

ازبکستان به شبکه رومینگ اعتباری همراه اول پیوست

ازبکستان به شبکه رومینگ اعتباری همراه اول پیوست

اولین اپراتور ازبک با انعقاد قرارداد بین شرکت ارتباطات سیار ایران و اپراتور یونیتل (Unitel) ازبکستان به شبکه رومینگ اعتباری همراه اول پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، با قرارداد منعقد شده میان همراه اول و اپراتور یونیتل (Unitel) ازبکستان، مشترکان اعتباری هر دو اپراتور می توانند از مزایای یک ارتباط بین المللی استفاده کنند.
 
پس از 33 اپراتور از کشورهای عربستان، عراق، ترکیه، اندونزی، سوریه، پاکستان ، امارات متحده عربی، کویت، گامبیا، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، تاجیکستان، اتریش، اسلوونی، بلژیک، قطر و روسیه، "یونیتل" سی و چهارمین اپراتور خارجی است که همراه اول برای برقراری سرویس رومینگ سیم کارت های اعتباری با آن قرارداد همکاری منعقد می کند.
 
با توجه به اینکه شارژینگ سیم کارت های اعتباری بصورت آنلاین انجام می شود، ‌به مشترکان توصیه می شود که برای مدیریت بهتر هزینه های رومینگ بین الملل، در سفرهای خارجی از این سیم کارت ها استفاده کنند.
 
همراه اول هم اکنون با 267 اپراتور در 110 کشور قرارداد رومینگ بین الملل دارد که همگی بطور مستقیم و بدون واسطه منعقد شده اند.
 

 
کد مطلب 1495743

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