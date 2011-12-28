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۷ دی ۱۳۹۰، ۲۳:۲۴

افضلی:

صدر جدول لیگ فوتسال دستخوش تغییرات می‌شود

صدر جدول لیگ فوتسال دستخوش تغییرات می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتسال فولاد ماهان اصفهان با اشاره به بازیهای باقیمانده در لیگ برتر گفت: مطمئن باشید صدر جدول دستخوش تغییرات بسیاری می‌شود بنابراین ما هنوز هم مدعی قهرمانی هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین افضلی سرمربی تیم فوتسال فولاد ماهان در خصوص دیدار حساس تیمش در برابر پرسپولیس اظهار داشت: بازی بسیار حساس و مهمی را برابر تیم پرسپولیس پیش رو داریم. پرسپولیس با هدایت محمد رضا حیدریان یکی از تیمهای شایسته لیگ امسال بوده آنها در میانه جدول قرار دارند اما به نظر من جایگاه اصلی این تیم رده های بالاتری از جدول رده‌بندی است.

وی در خصوص شرایط تیمی خود نیز افزود: تمرینات خوب و با کیفیتی را پشت سر گذاشتیم.بعد از پیروزی پر گل برابر دبیری تبریز از لحاظ روحی به شرایط ایده ال دست یافتیم. ما با هدف پیروزی در برابر پرسپولیس به میدان خواهیم رفت و امیدوارم  به سه امتیاز این مسابقه دست یابیم.

سرمربی تیم فوتسال فولاد ماهان تصریح کرد: ما بازیکنان بزرگ و با تجربه ای داریم که در راه کسب قهرمانی با آنها حرکت می کنیم.هنوز 10مسابقه باقی مانده و بدون شک تغییرات فراوانی در جدول ایجاد خواهد شد.

وی در مورد مصدومیت و محرومیت بازیکنان تیمش نیز گفت: تمامی بازیکنان آماده هستند و هیچ بازیکن محروم و مصدومی برای این بازی نخواهیم داشت.

دیدار تیم‌های فولاد ماهان و پرسپولیس از ساعت 16 روز جمعه برگزار می‌شود.

کد مطلب 1495744

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