اجرای طرح ساماندهی بافت فرسوده شهر سردشت تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی آذربایجان غربی ظهر چهارشنبه با حضور معاون امور عمرانی استاندار برگزار شد که در این جلسه اجرای طرح ساماندهی بافت فرسوده شهر سردشت به تصویب اعضا رسید.

براساس مطالعات انجام شده در شهر سردشت 250 هکتار بافت فرسوده شناسایی شده که با تصویب این طرح برای احیای آن سیاستهای حمایتی و تشویقی در قالب طرحهای ساماندهی، بهسازی و نوسازی بافت شهری و تامین خدمات مورد نیاز شهر تدوین و اجرایی می شود.

همچنین در ادامه این جلسه محدوده بافت فرسوده شهرهای قطور و کشاورز پس از بررسی تصویب و مقرر شد در شهرهای سرو و گردکشانه نیز محدوده مورد نظر توسط مشاور طرح مجدد بررسی شود .

تا کنون در آذربایجان غربی بیش از سه هزار هکتار بافت فرسوده شهری در 31 شهر استان مطالعه و تصویب شده است.

