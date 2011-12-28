عملکرد راه و ترابری در اصل 44/ واگذاری هما بابت رددیون تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گزارشی را ارایه کرد که در این گزارش عملکرد اجرای سیاست های کلی اصل 44 در سال 1389 و 1390 مورد بررسی قرار گرفت. گزارش این کمیسیون در حوزه راه و ترابری به این شرح است:

وزارات راه و ترابری با توجه به ساختار فعالیت خود، دارای بنگاه ها و شرکت های فعال در 4 بخش حمل و نقل جاده ای، حمل و نقل دریایی، حمل ونقل ریلی، حمل و نقل دریایی و حمل و نقل هوایی است.

واگذاری سهام شرکت های دولتی:

ابتدا عملکرد واگذاری سهام شرکت های دولتی در شرکت های مادرتخصصی زیرمجموعه، مورد بررسی قرار می گیدرد.

الف- شرکت مادرتخصصی راهداری و حمل و نقل جاده ای(بخش حمل و نقل جاده ای):

براساس گزارش ارایه شده در خصوص واگذاری بنگاه ها و شرکت های دولتی به بخش غیر دولتی، شرکت مادر تخصصی راهداری و حمل و نقل جاده ای با توجه به قانون بودجه سال 1389، واگذاری 50 درصد سهام شرکت سهامی خاص مختلط امور حمل و نقل ایران و روسیه(ایرسوتو) را در برنامه داشته است که در حال حاضر صورت های مالی این شرکت جهت ارزیابی سهام توسط کارشناسان به سازمان خصوصی سازی ارایه شده است.

ب- شرکت مادر تخصصی راه آهن جمهوری اسلامی ایران(بخش حمل و نقل ریلی)

براساس گزارش ارایه شده در خصوص واگذاری بنگاه ها و شرکت های دولتی، شرکت مادرتخصصی راه آهن جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون بودجه سال 1389، واگذاری تعداد 14 شرکت زیر مجموعه را در برنامه داشته است. این شرکت ها عبارتند از شرکت خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات(بالادست)، شرکت خدمات خط و ابنیه راه آهن، شرکت سایپا ریل، شرکت ریل ابریشم پارس، شرکت حمل و نقل ریلی نیرو، شرکت توکا ریل، شرکت حمل و نقل ریلی سمند ریل، شرکت فولاد ریل جنوب، شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت قطارهای مسافری رجاء، شرکت حمل و نقل و صنایع ریلی مپنا، موسسه فرهنگی ورزشی راه آهن، شرکت صنایع وابسته متوفر و شرکت پارس واگن.

جدول وضعیت واگذاری شرکت های زیرمجموعه راه آهن

شرکت مادرتخصصی مشمول فعالیت شرکت تعداد کل سهام شرکت تعداد سهام واگذار شده ارزش سهام واگذار شده (میلیون ریال) درصد سهام واگذار شده راه آهن ج.ا.ا گروه یک توکا ریل 653000000 3128742 4452 0.48 گروه یک حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی 120000000 58800000 120304 49 گروه یک حمل و نقل ریلی نیرو 10000000 4900000 23976 49 گروه یک خدمات مهندسی خط و ابنیه راه آهن 409942000 20497100 65000 5 گروه یک ریل ابریشم پارس 10000 5000 7050 50 گروه یک سمند ریل 100000000 40000000 108168 40 گروه یک فولاد ریل جنوب 400000000 196000000 535480 49 گروه یک مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن(بالاست) 38004673 11811229 83579 31.08

براساس گزارش عملکرد ارایه شده،صرفا سهام 8 شرکت مزبور به بخش غیر دولتی واگذار شده است. البته سهام شرکت ساپیا ریل از طریق آگهی فروش سهام به ارزش 67 میلیارد و 700 و 18 میلیون ریال از طریق مزایده در تاریخ 3 شهریور 89 منتشر شد اما به علت عدم وجود پیشنهاد خرید، به فروش نرسید و مقرر شد در سال 1390 مجددا آگهی شود.

سهام موسسه فرهنگی ورزشی راه آهن و سهام موسسه تحقیقات و فناوری ریلی نیز در مرحله کارشناسی توسط سازمان خصوصی سازی است.

ج- شرکت مادرتخصصی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(بخش حمل و نقل هوایی):

براساس گزارش ارایه شده در خصوص واگذاری بنگاه ها و شرکت های دولتی، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما) با توجه به قانون بودجه سال 1389، واگذاری دو شرکت زیر مجموعه خود را در برنامه داشته است. این شرکت ها عبارتند از گروه هتل های هما و شرکت ایران ایرتور.

شرکت مادر تخصصی مشمول فعالیت شرکت تعداد کل سهام شرکت تعداد سهام واگذار شده ارزش سهام واگذار شده( میلیون ریال) درصد سهام واگذار شده هما گروه یک هواپیمایی ایران ایرتور 7215000 6854250 485829 95

براساس گزارش عملکرد ارایه شده صرفا سهام شرکت هواپیمایی ایران ایرتور به بخش غیردولتی واگذار شده است. اما سهام شرکت گروه هتل های هما هنوز واگذار نشده است.

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما) نیز علیرغم وجود موضوع اساسی در واگذاری این شرکت، سازمان خصوصی و مسئولین هما در تلاشند تا نسبت به رفع موانع واگذاری از جمله زیان دهی این شرکت و تحریم های این شرکت اقدام نمایند و در صورت عدم وجود خریدار، سهام این شرکت را بابت رد دیون دولت به شرکت های سرمایه گذاری حمل و نقل تامین وابسته به سازمان تامین اجتماعی واگذار می نمایند و لی این امر تاکنون محقق نشده است.

علاوه بر واگذاری شرکت ها و بنگاه های دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی، وضعیت شرکت ها و سازمان های زیر مجموعه این وزارتخانه که براساس قانون داراری وظایف حاکمیتی و یا تصدی های غیرقابل واگذاری است به شرح زیر است:

سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان هواشناسی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل، راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت فرودگاه های کشور

با توجه به ماهیت فعالیت و قوانین حاکمیتی، نشست و برخاست هواپیماها و در نظر گرفتن ملاحظات استفاده مشترک ناوگان هواپیماهای نظامی و جنگنده پیشنهااد انتقال این شرکت به گروه شرکت های غیرقابل واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی درحال بررسی است.

اقدامات حمایتی در جهت توانمندسازی و توسعه سرمایه گذاری بخش های خصوصی و تعاونی

تمامی فعالیت ها و امور تصدی گری جهت جابجایی کالا و مسافر در کشور به بخش خصوصی واگذار شده است و عملیات راهداری زمستانی و مدیریت بحران، از طریق پیمانکاراان بخش غیر دولتی و با عقد قراداد صورت می پذیرد.

کلیه امور طراحی و عملیات اجرایی ساخت و توسعه زیربناها(احداث آزادراه ها، راه و راه آهن) توسط شرکت های مشاور و پیمانکاران بخش خصوصی انجام می شود.

شرکت ها جهت اخذ تسهیلات اعم از ارزی و ریالی از بانک ها برای خرید ناوگان اعم از لکوموتیو، واگن مسافری و باری به بانک ها معرفی می شوند.

به شرکت ها جهت احداث کارگاه تعمیرات واگن های باری زمین اجاره داده می شود.

طرح های توجیهی شرکت ها جهت آغاز فعالیت در زمینه صنعت حمل و نقل ریلی ضمن ارایه مجوز به آنها بررسی و تایید می شود.

به شرکت های موضوع این بخش در قالب وجوه اداره شده تسهیلات ارایه می شود.

زمین های فرودگاه جهت انجام پروژه های فرودگاهی و هوانوردی به بخش خصوصی واگذار می شود.

دفاتر خدمات الکترونیک حمل و نقل جهت رقابتی شدن عرصه خدمات حمل و نقل توسط بخش غیر دولتی تاسیس شده اند.

مراکز پیشرفته معاینه فنی خودروهای سنگین از طریق بخش غیر دولتی توسعه یافته اند.

شرکت تعاونی گهرریل ایثار در زمینه حمل و نقل کالا توسط ایثارگران راه آهن به عنوان بخش تعاونی مستقل از راه آهن تشکیل شده است.