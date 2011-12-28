محدودیتهای ترافیکی آخر هفته اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه کشور اعلام کرد به منظور تأمین نظم و امنیت در جاده ها در روزهای پایانی هفته محدودیت های ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان تهران و البرز اجرا می شود.

ومحدودیت های جاده ای استان تهران و البرز را در روزهای پایانی هفته به شرح ذیل است.

- تردد موتورسیکلت از ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه هشتم دی ماه تا ساعت 23 روز جمعه نهم دی ماه سال جاری از محورهای کرج – چالوس ، هراز – فیروزکوه و بالعکس ممنوع است .

- تردد انوع تریلر و کامیون از محورهای کرج – چالوس و هراز کماکان ممنوع است .

- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 16 الی 22 روز جمعه نهم دی ماه از کرج تا دهانه شمالی کندوان در استان تهران به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع خواهد بود.

- تردد کلیه کامیون ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 الی 23 روز پنجشنبه هشتم دی ماه و از ساعت 6 الی 23 روز جمعه مورخ نهم دی ماه سال جاری از محور هراز ممنوع است .

- تردد تمامی کامیون ها به جز حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 6 الی 23 روز جمعه مورخ نهم دی ماه از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا با شماره تلفن 88255555 به صورت شبانه روز پاسخگوی وضعیت راههای کشور و امدادرسانی احتمالی به حادثه دیدگان است.