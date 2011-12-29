تکذیب مشکل سلامتی پاپ/ کاهش شمار مسیحیان بریتانیا

مسلمانان داوطلبانه از کلیساهای اندونزی محافظت می‌کنند

درحالی که اقلیت مسیحی اندونزی برای برگزاری مراسم کریسمس آماده می‌شوند، بزرگترین سازمان اسلامی اندونزی با یاری میلیونها داوطلب، از کلیساهای مسیحی در سراسر کشور در شب سال نوی میلادی محافظت می‌کنند.

نورالزمان معاون دبیرکل سازمان نهضت العلما به عنوان بزرگترین سازمان اسلامی اندونزی اظهار داشت: ما با حمایتهای خود از مسیحیان این کشور تعهد خود را به این ارزشها نشان می دهیم که باید در فضای اختلافات مذهبی وحدت خود را حفظ کنیم، برای این هدف و تحقق این اقدام با پلیس محلی هماهنگی های لازم انجام شده است .

کمک برای حفظ امنیت مسیحیان در این کشور پرجمعیت اسلامی کار جدیدی نیست، در سالهای گذشته نیز داوطلبان مسلمان از کلیساهای مسیحیان علیه حملات شبه نظامیان محافظت کرده اند. این اقدام از سال 2000 آغاز شد که طی یک سری حملات در شب سال نو به کلیساهای مسیحی اندونزی 19 نفر جان خود را از دست دادند.

مصائب مسیحیان برای برگزاری کریسمس در بیت لحم

درحالی که هزاران نفر از زائران مسیحی از سراسر جهان به شهر بیت لحم سفر کرده اند تا مراسم میلاد مسیح (ع) را در این شهر برگزار کنند، مسیحیان فلسطین در این شهر کوچک به شدت تلاش می‌کنند که روحیه کریسمس را با وجود اشغالگریهای صهیونیستها حفظ کنند.

ابراهیم شومالی کشیش منطقه بیت جلا در بیت لحم اظهار داشت: اگر مسیح امسال می خواست که وارد شهر زادگاه خود شود با بسته بودن این شهر رو به رو می شد. اگر قرار بود که مسیح در بیت لحم متولد شود حضرت مریم و یوسف نیاز به مجوز صهیونیستها داشتند.

زائران مسیحی هرساله در این دوره برای برگزاری مراسم میلاد مسیح به شهربیت لحم سفر می کنند تا این مراسم را در کلیسای مهد که در محل تولد مسیحی ساخته شده برگزار کنند، اما محدودیت صهیونیستها این سفر را برای بسیاری از گردشگران به یک کابوس تبدیل کرده اند.

تجاری شدن کریسمس میلاد مسیح را از سادگی دور کرده است

بندیکت شانزدهم در مراسم عشای ربانی که به مناسبت میلاد حضرت مسیح(ع) در واتیکان برگزار کرد تجاری شدن روزافزون کریسمس را تقبیح کرد و از مؤمنان خواست فراتر از زرق و برق این روزها را درنظر بگیرند.

پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیکهای جهان در مراسم که در کلیسای باسیلیکای سنت پیتر برگزار شد و نخستین برنامه از حضور دو هفته ای وی در مراسم و رویدادهای مرتبط به کریسمس بود، مسئله تجاری شدن مراسم کریسمس را به شدت مورد تأسف و انتقاد قرار داد و تأکید کرد که این مراسم سادگی پیام میلاد مسیح را تیره و تار کرده است.

مراسم عشای ربانی میلاد مسیح که طی چند سال اخیر از ساعت 12 شب به 10 شب منتقل شده تا پاپ 84 ساله بتواند ساعات بیشتری را استراحت کند و در سخنرانی مهم روز کریسمس حضور داشته باشد، شب گذشته نیز ساعت 10 شب همزمان با حضور پاپ روی سکوی متحرک آغاز شد تا وی از طی کردن مسافت کلیسای باسیلیکای سنت پیتر خودداری کند.

پاپ برای قربانیان جنگ و فجایع طبیعی دعا کرد

رهبر کاتولیکهای جهان در پیام سنتی خود به مناسبت کریسمس که روز یکشبه 4 دی ماه ارائه کرد برای قربانیان قحطی، سیل و جنگ در سراسر دنیا دعا کرد و تحولات کشورهای اسلامی را در راستای خیر مشترک دانست.

پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیکهای جهان در پیام سنتی خود که با عنون "به شهر رم و به دنیا" ارائه کرد گفت: بگذارید نگاه خود را بار دیگر به بیت لحم معطوف کنیم، کودکی که ما به او فکر می کنیم پیام صلح و تسامح را برای جهان ارسال کرده است.

پاپ از جامعه جهانی خواست به افرادی که از گرسنگی در شاخ آفریقا رنج می برند کمک کرده و ابراز امیدواری کرد تحولات کشورهای اسلامی به خیر مشترک کمک کند.

کلیسای کاتولیک هنگ کنگ عدالت اقتصادی در کریسمس را یادآور شد

کلیسای کاتولیک هنگ کنگ به اعضای خود متذکر شده در فصل کریسمس به عدالت اقتصادی توجه داشته باشند تا بتواند با فعالیتهای ستادی خود به کاهش شکاف ثروت در جامعه کمک کند.

کلیسای کاتولیک هنگ کنگ به منظور دستیابی به اهداف و آرمانهای خود در راستای توسعه عدالت اقتصادی، ستادی تشکیل داده و در رأس فعالیتهای آن مراکز خرید را تحریم کرده تا این آرمان را ارتقا بخشیده و ضرورت کاهش شکاف ثروت در جامعه را مورد تأکید قرار دهد.

کمیسیون کاتولیک امور کار در هنگ گنگ به عنوان شاخه ای از فعالیتهای کلیسای کاتولیک این منطقه طی بیانیه ای یادآور شده است که شکاف ثروت در هنگ کنگ در حال تعریض است درحالی که سوداگران زمین، اقتصاد محلی را دستکاری می کنند، فروشگاه های کوچک در نتیجه فعالیتهای مراکز خرید بزرگ و فروشگاه های زنجیره ای به حاشیه رانده می شوند.

سوداگران اقتصاد از اعتمادها سوء استفاده کردند

اسقف اعظم کانتربری بعنوان رهبر کلیسای انگلیکن در پیام خود به مناسبت روز میلاد مسیح با تأکید بر پیوندهای شکسته و اعتمادهای از دست رفته به واسطه سوداگریهای اقتصادی از پیروان کلیسای انگلیکن خواست با نگاهی به رویدادهای یک سال گذشته التزام دوجانبه را بیاموزند.

دکتر روان ویلیامز اسقف اعظم کانتربری و رهبر کلیسای انگلیکن در پیام روز کریسمس خود اظهار داشت: مبرم ترین پرسشی که ما امروز با آن روبه رو هستیم این است که بگوییم ما به عنوان یک جامعه چه کسی هستیم و در کجا ایستاده ایم، امروز پیوندها شکسته و اعتمادها مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

واتیکان مشکل سلامتی پاپ را تکذیب کرد

پاپ بندیکت شانزدهم که این روزها با فرارسیدن میلاد مسیح و نزدیک شدن سال نوی میلادی روزهای پرمشغله ای را پشت سر گذاشته است و به نظر خسته و بیمار می‌رسد این در حالی است که واتیکان نگرانی نسبت به سلامتی پاپ را تکذیب کرده و عامل آن را صرفا سن وی می دانند.

پاپ 84 ساله کاتولیکها در آخرین حضورهای عمومی خود با چهره ای خسته و بیمار ظاهر شده است و اسقفهایی که وی را ملاقات کرده اند درباره ظاهر خسته و کسل پاپ اظهار نظر کرده اند. وی همچنین برای بالا و پایین رفتن پله ها با کمک برخی افراد در واتیکان حرکت می کند.

فردریکو لومباری سخنگوی واتیکان در این رابطه اظهار داشت: این موارد تنها مربوط به سن پاپ است و پاپ هیچ بیماری خاصی ندارد، حتی شرایط وی برای مردی در این سن، عالی است. پاپ مشغله های بسیاری دارد و همانطور که در سفر خود به آلمان نشان داد برنامه های وی بسیار فشرده است.

شمار مسیحیان بریتانیا 10 درصد کاهش یافته است

براساس نتایج تحقیقات جدید در بریتانیا، شمار افرادی که خود را مسیحی می‌دانند در انگلستان و ولز طی پنج سال گذشته 10 درصد کاهش داشته است.

در سال 2005، 77 درصد از جمعیت این کشور خود را مسیحی معرفی می کردند اما در تحقیقات جدید که از سوی سازمان " نظرسنجی شهروندی" انجام و این هفته منتشر شده است در سال 2010 آمار مسیحیان بریتانیا به 70 درصد رسیده است.

این تحقیق که با حمایت یک کمیسیون دولتی انجام شده دیدگاه های 10300 نفر از بزرگسالان را بررسی کرده است.