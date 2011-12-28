تلاش امارات و عربستان برای تاثیرگذاری بر روند محاکمه مبارک

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نهرین نت با اشاره به از سرگیری روند محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر آورده است: پس از گذشت سه ماه محاکمه حسنی مبارک و فرزندانش جمال و علاء و نیز حبیب العادلی وزیر کشورش از سر گرفته می شود.

این پایگاه نوشت: منابع آگاه مصری از رایزنی های فریب الدیب وکیل مبارک با محمود الجمال پدر زن جمال مبارک و شریف البنان پدر زن علاء مبارک خبر دادند.

به گفته این منابع الدیب قصد دارد از وقایع دوره انتقالی و حمله نیروهای امنیتی به تظاهرات کنندگان استفاده کند تا نیروهای امنیتی را مسئول کشتارها معرفی و حسنی مبارک را تبرئه کند.

این پایگاه ذکر کرد: منابع وابسته به انقلابیون 25 ژانویه از هزینه پولهای فراوان از سوی امارات متحده عربی وعربستان سعودی برای تاثیرگذاری بر شهادت شاهدان و ایجاد فضای رسانه ای و حقوقی به نفع مبارک پرده برداشتند.

پایگاه فوق بیان کرد: امارات و عربستان تلاش می کنند علاوه بر جلب نظر خانواده قربانیان، ضمن نجات مبارک از اعدام، اتهامات علیه وی را کاهش دهند.

این پایگاه در ادامه به تشریح روابط گرم سابق مبارک با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس آورده است: شیخ حمد بن عیسی پادشاه بحرین اخیر با هماهنگی شورای نظامی حاکم بر مصر دیدار مخفیانه با حسنی مبارک داشت که جنجال رسانه ای به پا کرد.