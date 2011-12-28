زنگ بصیرت در مدارس اردبیل نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار اردبیل ظهر چهارشنبه در این مراسم با اشاره به ایستادگی و مقاومت مردم ایران اسلامی در ایام دهه فجر اظهار کرد: امت اسلامی از آن زمان ها پا به پای ولایت و منادیان اسلام حضور یافته و ایستادگی کردند و ما هر چه داریم از آنها است.

وی افزود: ما نیز باید به مقاومت سازنده و تحول آفرین خود ادامه دهیم تا پرچم این انقلاب به دست صاحب اصلی اش برسد.

استاندار اردبیل به قیام و ایستادگی مردم در 19 دی سال 56 اشاره و تصریح کرد: یک خود فروخته برای تثبیت نوکری خودش مقاله ای علیه امام و فرزندش نوشت که قیام مردمی در 19 درا به دنبال داشت و این قیام ادامه پیدا کرد تا انقلاب اسلامی پیروز شد.

صابری اضافه کرد: مردم با حضور 40 میلیون نفری در پای صندوقهای رای حرف خود را زدند و آن عده که تحمل و ظرفیت اراده مردم را نداشتند با اشاره استکبار و به نام مردم در مقابل مردم و ولایت ایستادند.

این مسئول با بیان این که هر چقدر نظام مقدس جمهوری اسلامی به آنها میدان داد، قانع نشدند، تصریح کرد: آنها بازی و فتنه را به جایی رساندند که مشق خود را از آمریکا گرفتند و در نهایت در ایام محرم سال 88 حتی حرمت محرم را نگه نداشته و دست به کارها و ادعاهای غیر قابل تحملی زدند.

نهم دیماه دفاع مردم از اسلام و رهبری ثابت شد

صابری عنوان کرد: مردم با حماسه آفرینی در نهم دیماه ثابت کردند که مدافع اسلام و پیرو امام و رهبری هستند و نمی گذارند خون شهدا پایمال شود.

به گفته وی ایران ملتی است که از همه حوادث تاریخ درس عبرت گرفته و اجازه حضور به هیچ اجنبی را به کیان اسلامی نخواهند داد و تا نفس دارند تحت هر شرایطی دست از حمایت از اسلام و ارزش های اسلامی و ولایت بر نمی دارند و هر کسی که دنبال نفع انقلاب اسلامی و ارزش ها باشد به دنبال او هستند.

استاندار اردبیل با اشاره به رشادت ها و جان فشانی های رهبر معظم انقلاب اسلامی در جنگ تحمیلی افزود: همه این جا جمع شده ایم با ارزش ها و خون شهدا تجدید پیمان کنیم و دست از حمایت ولایت و رهبری بر نخواهیم داشت.

پیوند ناگسستنی امت و ولایت در تاریخ ماندگار شد

مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز در این مراسم اظهار کرد: حماسه عظیم یوم الله نهم دی تجدید میثاق با آرمان امام راحل (ره) و شهدا و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی است که به پیوند ناگسستنی امت و ولایت نامگذاری شده و در تاریخ ماندگار است.

احمد محمودزاده افزود: باید از این فرصت ها جهت حضور مقتدرانه ایران اسلامی که سال به سال محکم تر می شود در تمامی عرصه ها به پیش رفت.

وی تصریح کرد: در سال 1388 مردم غیور ایران به صورت خودجوش و با تبعیت از ولایت حضور یافته و اعلام کردند نسل حاضر محکم تر و استوارتر از نسل اول و دوم از امام و ولایت حمایت خواهند کرد.

در پایان اجرای سرود ولایت توسط دانش آموزان، نواخت زنگ بصیرت توسط دانش آموز بسیجی از دیگر برنامه های این مراسم بود.