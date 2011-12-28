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۷ دی ۱۳۹۰، ۲۳:۰۱

به مناسبت نهم دیماه/

زنگ بصیرت در مدارس اردبیل نواخته شد

زنگ بصیرت در مدارس اردبیل نواخته شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: به مناسبت گرامی داشت نهم دیماه زنگ بصیرت با عنوان روز بصیرت و میثاق امت با ولایت با حضور جمعی از دانش آموزان، مسئولان استان در سالن ورزشی شهید دیرین اردبیل به صدا درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار اردبیل ظهر چهارشنبه در این مراسم با اشاره به ایستادگی و مقاومت مردم ایران اسلامی در ایام دهه فجر اظهار کرد: امت اسلامی از آن زمان ها پا به پای ولایت و منادیان اسلام حضور یافته و ایستادگی کردند و ما هر چه داریم از آنها است.

وی افزود: ما نیز باید به مقاومت سازنده و تحول آفرین خود ادامه دهیم تا پرچم این انقلاب به دست صاحب اصلی اش برسد.

استاندار اردبیل به قیام و ایستادگی مردم در 19 دی سال 56 اشاره و تصریح کرد: یک خود فروخته برای تثبیت نوکری خودش مقاله ای علیه امام و فرزندش نوشت که قیام مردمی در 19 درا به دنبال داشت و این قیام ادامه پیدا کرد تا انقلاب اسلامی پیروز شد.

صابری اضافه کرد: مردم با حضور 40 میلیون نفری در پای صندوقهای رای حرف خود را زدند و آن عده که تحمل و ظرفیت اراده مردم را نداشتند با اشاره استکبار و به نام مردم در مقابل مردم و ولایت ایستادند.

این مسئول با بیان این که هر چقدر نظام مقدس جمهوری اسلامی به آنها میدان داد، قانع نشدند، تصریح کرد: آنها بازی و فتنه را به جایی رساندند که مشق خود را از آمریکا گرفتند و در نهایت در ایام محرم سال 88 حتی حرمت محرم را نگه نداشته و دست به کارها و ادعاهای غیر قابل تحملی زدند.

نهم دیماه دفاع مردم از اسلام و رهبری ثابت شد

صابری عنوان کرد: مردم با حماسه آفرینی در نهم دیماه ثابت کردند که مدافع اسلام و پیرو امام و رهبری هستند و نمی گذارند خون شهدا پایمال شود.

به گفته وی ایران ملتی است که از همه حوادث تاریخ درس عبرت گرفته و اجازه حضور به هیچ اجنبی را به کیان اسلامی نخواهند داد و تا نفس دارند تحت هر شرایطی دست از حمایت از اسلام و ارزش های اسلامی و ولایت بر نمی دارند و هر کسی که دنبال نفع انقلاب اسلامی و ارزش ها باشد به دنبال او هستند.

استاندار اردبیل با اشاره به رشادت ها و جان فشانی های رهبر معظم انقلاب اسلامی در جنگ تحمیلی افزود: همه این جا جمع شده ایم با ارزش ها و خون شهدا تجدید پیمان کنیم و دست از حمایت ولایت و رهبری بر نخواهیم داشت.

پیوند ناگسستنی امت و ولایت  در تاریخ ماندگار شد

مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز در این مراسم اظهار کرد: حماسه عظیم یوم الله نهم دی تجدید میثاق با آرمان امام راحل (ره) و شهدا و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی است که به پیوند ناگسستنی امت و ولایت نامگذاری شده و در تاریخ ماندگار است.   

احمد محمودزاده افزود: باید از این فرصت ها جهت حضور مقتدرانه ایران اسلامی که سال به سال محکم تر می شود در تمامی عرصه ها به پیش رفت.

وی تصریح کرد: در سال 1388 مردم غیور ایران به صورت خودجوش و با تبعیت از ولایت حضور یافته و اعلام کردند نسل حاضر محکم تر و استوارتر از نسل اول و دوم از امام و ولایت حمایت خواهند کرد.

در پایان اجرای سرود ولایت توسط دانش آموزان، نواخت زنگ بصیرت توسط دانش آموز بسیجی از دیگر برنامه های این مراسم بود.  

کد مطلب 1495756

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