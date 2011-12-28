9 دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: در سال 1388 که فتنه در جامعه بروز کرد و مبانی اصولی دین اسلام، حماسه حسینی و آرمان های انقلاب اسلامی مورد هجمه دشمنان این سرزمین و عوامل بازی خورده آن ها قرار گرفت، تنها یک حرکت مردمی می توانست نقطه پایانی بر این خیال باطل بگذارد و اثبات کند که آحاد این جامعه بر عزم خود مبنی بر استقرار یک نظام اسلامی در دنیای مسخ شده امروزی، بر پایه اصل مترقی ولایت فقیه، پایدار مانده است.



حضور پرشکوه مردم در دفاع از حماسه حسینی، ولایت فقیه و همچنین یکپارچگی جامعه، موجب شد همه توطئه های دشمنان قسم خورده این نظام فروپاشد.

اهانت به عاشورا و هتک حرمت مقدسات دینی موجب شد خون عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) به ویژه در تهران، ام القرای جهان اسلام و پایتخت همیشه بیدار نظام اسلامی به جوش آید و با تأسی به آن امام عاشق، به خیابان ها بریزند و طومار عوامل بازی خورده استکبار جهانی را در هم بپیچند.



آنچه در روز 9 دی رخ داد، بیعت دوباره مردم ایران با آرمان های انقلاب چون ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای بود. حضور مردم در صحنه و ایمان دینی آنان، بیانگر احساس وظیفه مردم برای انجام این عمل صالح بود که بیایند در خیابان و بگویند مردم ایران، این ها هستند. 9 دی روز فریاد بلند یکپارچگی ایرانیان در دنیای مادی امروزی بود.



سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سالروز چنین حماسه گرانقدری، بیعت مجدد خویش با رهبری معظم انقلاب اسلامی و پایبندی به آرمان های اسلام و انقلاب اسلامی و افتخار به خدمتگذاری به چنین مردمان معتقد و متعهدی را اعلام می دارد.