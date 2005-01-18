بيماران همچنان تاوان ناهماهنگي مسوولان را مي پردازند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در سال جاري با افزايش چشمگير برخي داروها به خصوص داروهاي بيماران خاص مواجه بوده ايم در حالي كه امروزه اكثر بيماران از پرداخت هزينه هاي درماني و دارو و درمان خود عاجز مانده اند و هيچ كس مسئوليت اين مشكل را به عهده نمي گيرد مسئولان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي اعلام كرده اند يارانه هاي دارويي را در اختيار سازمان هاي بيمه گر گذاشته اند، اما مسئولان سازمان هاي بيمه گر اعلام مي كنند در سال جديد يارانه اي بابت دارو در اختيار آنان قرار نگرفته است.

سازمانهاي بيمه گر حق ممانعت از دريافت يارانه دارويي را ندارند

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در خصوص عدم دريافت يارانه دارو از سوي سازمانهاي بيمه گر مي گويد : با توجه به اينكه سازمانهاي بيمه گر وابسته به دولت هستند بنابراين در صورتي كه تخصيص يارانه دارويي از سوي دولت تصويب شده بنابراين سازمانهاي بيمه گر نمي توانند از دريافت يارانه به دليل شرايط خاص آن خودداري كنند.

دكتر شهرياري مي گويد : سازمانهاي بيمه گر به دليل شرايط خاص وزارت بهداشت تا كنون يارانه اي را بابت دارو از وزارت بهداشت دريافت نكرده اند ، در حالي كه اين امر باعث گراني دارو و ايجاد مشكلات بسيار براي مردم شده است .

وي تصريح مي كند : با وجود اينكه بيماران نيازمند به خاطر نداشتن هزينه هاي دارويي جانشان در خطر است ، سازمانهاي بيمه گر حاضر به پذيريش شرايط تعيين شده از سوي وزارت بهداشت نمي شوند و اين امر به هيچ عنوان منطقي نيست.

شرايط وزارت بهداشت را نمي پذيريم

مسوول امور دارويي سازمان خدمات درماني در اين خصوص مي گويد : تاكنون سازمان خدمات درماني هيچ يارانه اي بابت دارو دريافت نكرده است و به نظر مي رسد تا پايان سال نيز وضعيت به همين صورت باشد.

دكتر كيوان تاج بخش تصريح مي كند: با وجود اينكه طبق برنامه چهارم توسعه، در سال جديد بايد يارانه اي بابت دارو به سازمان خدمات درماني پرداخت مي شد، اما تا كنون اين يارانه در اختيار سازمان قرار نگرفته است البته در سال گذشته هم در خصوص هزينه هاي دارويي مبلغي به سازمان خدمات درماني پرداخت شد كه بسيار ناچيز بود.

وي درخصوص ادعاي مسئولان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مبني بر عدم تمايل سازمان خدمات درماني از پذيرش يارانه هاي دارويي مي گويد : وزارت بهداشت در سال جديد شرايط خاص و سختي را براي پرداخت يارانه تعيين كرده بود كه با قانون سازمان خدمات درماني مغايرت داشت و ما نمي توانستيم شرايط آن را بپذيريم.

تاج بخش مي گويد : يكي از شرايط وزارت بهداشت اين بود كه سازمان خدمات درماني بايد در قرارداد خود براي دريافت يارانه مقدار مصرف دارو را مشخص مي كرد، در كنار اين شرط نحوه پرداخت مصرف اضافي مشخص نشده و وزارت بهداشت هم در اين رابطه توضيحي نمي دهد.

وي با بيان اينكه بايد راهكارهايي عملي و اساسي در خصوص گراني دارو در كشور صورت گيرد اظهار داشت : بايد حركتي اساسي در خصوص سرانه درمان سازمانهاي بيمه گر صورت گيرد و تا حد امكان در مبلغ سرانه تجديد نظر شود.

مسئول امور دارويي سازمان خدمات درماني خاطر نشان مي كند : در صورتي كه سرانه درمان سازمانهاي بيمه گر افزايش پيدا كند و يارانه ها به صورت مناسب بين توليد كننده و سازمانهاي بيمه گر توزيع شود، قيمت دارو به طور حتم كاهش خواهد يافت.

قائم مقام مدير عامل سازمان تامين اجتماعي در امور درمان نيز چندي پيش در خصوص شرايط وزارت بهداشت براي تخصيص يارانه دارو به سازمانها بيمه گر گفته بود : تخصيص يارانه يك كار اداري ميان سازمانهاي بيمه گر و وزارت بهداشت است و مكاتباتي در اين زمينه صورت گرفته و در حال پيگيري آن هستيم.

دكترسلطانعلي فلاح درباره افزايش قيمت دارو افزوده است : تعداد داروهاي افزايش قيمت يافته بيش از 60 قلم است اما هر سال بايد اين امر صورت گيرد چراكه دارو مانند هر كالاي مصرفي ديگر در جامعه در طول سال و در دوره هاي مختلف با نوسانات قيمت مواجه مي شود و اين در حالي است كه مشخص نيست كه اين امر بر چه اساس و اصولي صورت مي گيرد .

سازمان تامين اجتماعي يارانه اي بايت دارو دريافت نكرده است

كارشناس دارويي سازمان تامين اجتماعي نيز در اين خصوص مي گويد : سازمان تامين اجتماعي در سال جاري تا كنون يارانه اي بابت دارو دريافت نكرده است.

دكتر فرهاد خدايي در ادامه مي افزايد : علت ممانعت وزارت بهداشت و درمان براي تخصيص يارانه به سازمانهاي بيمه گر مشخص نيست و بايد اين مسئله مورد پيگيري قرار گيرد .

وي از پاسخ به سئوالي در خصوص علت گران شدن و حذف فرانشيز از برخي داروها و همچنين ممانعت وزارت بهداشت براي تخصيص يارانه به سازمانهاي بيمه گر خودداري كرد و پاسخي ارائه نداد.

وزارت بهداشت همچنان از شرايطي كه براي پرداخت يارانه به سازمان هاي بيمه گر تعيين كرده، نمي گذرد، سازمان هاي بيمه گر هم حاضر به پذيرش اين شرايط نيستند و اين در حالي است كه مردم همچنان تاوان ناهماهنگي هاي دستگاههاي مختلف را بپردازند.