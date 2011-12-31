بیداری اسلامی تونس مستند شد

علی حمید با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: ساخت مستندی درباره بیداری اسلامی کشور تونس را به تازگی به اتمام رساندهایم و مراحل فنی آن در حال انجام است. این کار به سفارش حوزه هنری به بیداری اسلامی تونس میپردازد و نقش انقلاب اسلامی و تاثیر آن بر شکل گیری این انقلابها نیز در آن به چالش کشیده میشود.
وی افزود: همچنین این موضوع را بررسی کردیم که آیا این انقلابها برقرار خواهند ماند یا خیر؟ در این زمینه با یک فیلمساز تونسی مصاحبه کردیم که در زمان بن علی فیلمی ضد اوضاع اجتماعی و اقتصادی ساخته بود و در روزهای انقلاب این کشور نیز فعالیت میکرد.
حمید ادامه داد: همچنین در این کار نگاهی به آینده تونس داشتهایم و با جوانان امروزی که علی رغم ظاهر غربی به آمدن اسلام گراها معتقدند، مصاحبه کردهایم. همچنین با یک نویسنده و کارگردان تئاتر، یک مهندس برق و معلم محجبهای که به دلیل ممنوعیت حجاب مدتی از تدریس فاصله گرفته بود و اکنون به کارش برگشته گفتگوهایی داشتهایم که بخشهای مختلف این مستند بلند 70 دقیقهای را شکل میدهد.
این روزها مجموعه مستند "فرماندهان" به کارگردانی علی حمید از شبکه اول سیما روی آنتن میرود.
نظر شما