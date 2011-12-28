به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که روز چهارشنبه در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، دکتر ربانی معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان گفت: ما اجرای این تفاهمنامه را بهعنوان یک وظیفه ملی قلمداد کرده و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
همچنین دکتر رامشت رئیس دانشگاه اصفهان در این جلسه اظهار داشت: اساتید و دانشجویان دانشگاه اصفهان برای اجرای موارد مدنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جهت تحقق بیانات مقام معظم رهبری کاملا آماده هستند.
در ادامه این مراسم، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجموعه اساتید دانشگاه اصفهان را جمعی فرهیخته و دارای دغدغههای ملی و فراملی دانست و افزود: دانشگاه اصفهان با پشتوانهای قریب به چهار قرن فعالیت علمی میتواند در جریان تولید علم در کشور یک مرکز مهم باشد.
وی افزود: به علت تعدد مراکز آموزش عالی در اصفهان، این مجموعه باید به شکل یک سامانه مرتب و منظم با تعریف هدف و دارای برنامههای بخشی و فرابخشی درآید.
مخبر دزفولی در مورد تفاهمنامه امضا شده با دانشگاه اصفهان گفت: در این تفاهمنامه چندین پروژه و کار مشترک قابل تعریف است و ما از این به بعد از دانشگاه اصفهان بهعنوان مشاور شورای عالی انقلا ب فرهنگی توقع داریم که برنامههای کاری خود را در راستای پاسخگویی به نیازهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینههای دارای اولویت برای این شورا ترسیم کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اولویتهای شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: موضوع مهندسی اجتماعی ذیل مهندسی فرهنگی و آیندهنگاری اجتماعی با نگاه به جامعه مطلوب مهدوی (عج) نیز جزو اولویتهای کاری ما محسوب میشود و تلاش برای ترسیم آینده مطلوب همه موحدان عالم یعنی عصر ظهور، از مصادیق بارز انتظار فرج و زمینهسازی برای ظهور بهشمار میآید.
نظر شما