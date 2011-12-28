پیشنهاد آنژی ماخاچ کالا برای جذب "پاولیوچنکو"

به گزارش خبرگزاری مهر، گفته می‌شود پاولیچنکو قصد ماندن در لیگ برتر انگلیس را دارد اما "اولگ آرتموف"، مدیر برنامه‌هایش اعلام کرد اگر او پیشنهادی نداشته باشد به آنژی خواهد پیوست.

آرتموف در گفتگو با رسانه‌های روسی گفت: در ابتدا رومن پیشنهاد آنژی را رد کرد. او مخالف بازگشت به روسیه نیست اما نمی‌خواهد برای ماخاچ کالا به میدان برود. رومن دیگر از نیمکت نشینی و ابهام در مورد آینده‌اش خسته شده است.

وی در خاتمه تصریح کرد: او اکنون یک پیشنهاد قطعی از آنژی دارد که بسیار پر سود و قابل توجه است. اگر پیشنهاد دیگری نداشته باشد به این تیم خواهد پیوست.

