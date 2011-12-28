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۷ دی ۱۳۹۰، ۲۳:۳۶

خروش در گفتگو با مهر:

یک بازیکن برزیلی به تیم فوتبال سپاهان می‌پیوندد

یک بازیکن برزیلی به تیم فوتبال سپاهان می‌پیوندد

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم فوتبال سپاهان گفت: برونو سزار کورئا بازیکن برزیلی فصل گذشته تیم بانانتس ارمنستان به عنوان چهارمین بازیکن خارجی سپاهان به این تیم می‌پیوندد.

رسول خروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت این بازیکن گفت: من در چند روز گذشته و در سفری که به برزیل داشتم، این بازیکن را انتخاب کردم و مذاکرات ابتدایی با او را انجام دادم و پس از تایید کادر فنی تیم سپاهان، او را برای مذاکرات نهایی و انعقاد قرارداد به اصفهان دعوت کردم.

وی با اشاره به وضعیت این بازیکن ادامه داد: این بازیکن برزیلی که یک متر و ۹۰ سانتی متر قد دارد فصل گذشته در لیگ ارمنستان و برای تیم بانانتس توپ زده و سابقه بازی برای تیم اینچون یونایتد کره جنوبی را هم در کارنامه دارد.

سرپرست با اشاره به سابقه خوب این بازیکن برزیلی تصریح کرد:‌ برونو سزار کورئا در فصل اخیر لیگ ارمنستان و در طول ۲۸ بازی ۱۶ گل برای تیم بانانتز ارمنستان به ثمر رسانده و آقای گل فصل گذشته لیگ ارمنستان به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر در اصفهان به سر می‌برم و در صورت انعقاد قرارداد با این بازیکن برزیلی که فردا به ایران می‌رسد، روز جمعه به اردوی تیم اضافه خواهیم شد.

کد مطلب 1495774

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