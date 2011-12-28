رسول خروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت این بازیکن گفت: من در چند روز گذشته و در سفری که به برزیل داشتم، این بازیکن را انتخاب کردم و مذاکرات ابتدایی با او را انجام دادم و پس از تایید کادر فنی تیم سپاهان، او را برای مذاکرات نهایی و انعقاد قرارداد به اصفهان دعوت کردم.

وی با اشاره به وضعیت این بازیکن ادامه داد: این بازیکن برزیلی که یک متر و ۹۰ سانتی متر قد دارد فصل گذشته در لیگ ارمنستان و برای تیم بانانتس توپ زده و سابقه بازی برای تیم اینچون یونایتد کره جنوبی را هم در کارنامه دارد .

سرپرست با اشاره به سابقه خوب این بازیکن برزیلی تصریح کرد:‌ برونو سزار کورئا در فصل اخیر لیگ ارمنستان و در طول ۲۸ بازی ۱۶ گل برای تیم بانانتز ارمنستان به ثمر رسانده و آقای گل فصل گذشته لیگ ارمنستان به شمار می‌رود .

وی اضافه کرد: در حال حاضر در اصفهان به سر می‌برم و در صورت انعقاد قرارداد با این بازیکن برزیلی که فردا به ایران می‌رسد، روز جمعه به اردوی تیم اضافه خواهیم شد.