به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدرضا زیبایینژاد در همایش بررسی لایحه حمایت از خانواده که از سوی انجمن علمی حقوق دانشگاه قم در محل این دانشگاه برگزار شد، با تأکید بر ضرورت اصلاح مستمر قوانین بر اساس اقتضائات موجود گفت: بررسی و اصلاح قوانین باید در اختیار کارشناسانی باشد که از لحاظ تخصصی با موضوع مورد نظر مرتبط باشند و در صورت رعایت این نکته نگاه صرفا حقوقی به وجود نمیآید.
وی با بیان اینکه در بعضی از مواد لایحه حمایت از خانواده، نگاه خرد به خانواده و رویکرد جانبدارانه به نفع یک قشر احساس میشود تصریح کرد: نداشتن نگاه کلان در برنامهریزی اجتماعی و مقدم داشتن مصالح گروهی یا فردی، آسیبهای اجتماعی و نگرانی در خانواده را به دنبال خواهد داشت.
مسئول دفتر مطالعات وتحقیقات زنان با بیان اینکه باید برای رفع معضلات اجتماعی بین رسالت حقوقی و فرهنگی تفکیک قائل شد اظهار داشت: بسیاری از آسیبهای اجتماعی تبدیل به پرونده قضایی نمیشود و راهکار حقوقی ندارد.
حجتالاسلام زیبایینژاد روند سکولاری تحولات حقوقی کشور و استفاده گزینشی از فقه در مواردی مانند قانون ارث و حضانت و نادیده گرفتن مصالح اجتماعی را حرکت به سمت مفاهیم فردگرایانه و حقوق برابر دانست.
وی ادامه داد: مقید کردن قوانینی مانند تعدد زوجات نه تنها به تحکیم خانواده کمکی نمیکند بلکه باعث ارضای نیازهای عاطفی و جنسی از طرق نامتعارف و نامشروع میشود.
مسئول دفتر مطالعات وتحقیقات زنان با اشاره به تحت فشار بودن نهادهای کارشناسی در تدوین قوانین توسط برخی گروهها، تأثیرپذیری از این فشارها را موجب بروز مشکل در برنامهریزی کشور عنوان کرد.
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