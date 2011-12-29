«جدایی نادر از سیمین» با درجه بالای 13 سال اکران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، واپسین اثر «اصغر فرهادی» در حالی از روز جمعه در سینماهای آمریکای شمالی اکران می شود که به عنوان نماینده کشورمان در جایزه اسکار نیز معرفی شده است.

پخس کننده فیلم، شرکت سونی پیکچرز این فیلم را به شکلی گسترده و پس از اکران موفق در اروپا با عنوان «یک جدایی» راهی سینماهای آمریکا شمالی خواهد کرد.

چندی پیش نیز فیلم فرهادی به عنوان یکی از پنج نامزد دریافت بهترین فیلم خارجی زبان از سوی جایزه گلدن گلوب معرفی شده و از سوی انجمن های منتقدان سینمایی مختلفی نیز در ایالات متحده به عنوان برترین اثر سینمایی سال برگزیده شده است.

این در حالی است که انجمن تصاویر متحرک آمریکا که وظیفه درجه بندی سنی فیلم ها برای اکران در آمریکا را بر عهده دارد، به فیلم جدایی نادر از سیمین، درجه سنی pg-13 داده که به معنای هشدار جدی به والدین برای دیدن فیلم توسط کودکانشان است که با توجه به اینکه این فیلم نسبت به سایر آثار هالیوودی، عاری از صحنه های خشن و برهنگی است، تا حدودی تعجب برانگیز است.

«جدایی نادر از سیمین» طی هفته‌های گذشته جایزه بزرگ بهترین فیلم بخش مسابقه جشنواره‌ سن پترزبورگ روسیه، جایزه اول جشنواره‌ «زردآلوی طلایی» ارمنستان و جایزه‌ اول جشنواره‌ کرواسی را دریافت کرده است.