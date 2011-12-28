همایش "9 دی پایان یک توهم بزرگ" در دانشگاه ارومیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی ظهر چهارشنبه در این همایش با اشاره به تبلور بلوغ و بصیرت سیاسی و دینی مردم و خلف حماسه 9 دی 88، افزود: حضور میلیونی ملت بزرگ ایران اسلامی در این حماسه تاریخی همچنین منجر به نا امیدی و یاس دشمنان اسلام و انقلاب شد.

وی دارا بودن قدرت تحلیل، قدرت ترکیب، نقد کردن، قدرت درک نیازهای زمان، پیش‌بینی آینده، برنامه‌ریزی، کنترل و عمل را مهم‌ترین ویژگی‌‌های افراد با بصیرت عنوان کرد و اظهار داشت: این بلوغ و پختگی فکری به معنای واقعی کلمه در ملت ایران ایجاد و منجر به خلق حماسه ‌ای تاریخی بر علیه نقشه‌های شوم دشمنان انقلاب شد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی بیان داشت: به برکت انقلاب اسلامی ایران سیاست مبتنی بر دیانت در همه ابعاد و امور در کشور راه ‌اندازی شده که با وجود رهبری فرزانه و آگاه به مقتضیات زمان دشمن به امر استحاله فرهنگی در کشورمان موفق نشد و امروز شاهد تحقق اصول اسلامی و دینی در همه زوایای جامعه هستیم.

فتح الهی ادامه داد: حماسه 9 دی یک جریان تاریخی بوده که در بستر زمان به دست ملت ولایتمدار و انقلابی کشور به وقوع پیوست و نماد بارز دشمن‌شناسی، دشمن‌ستیزی و بصیرت ملت‌ ایران اسلامی شد چرا که همه تهدیدها و توطئه‌های شوم دشمنان با سیاست و کیاست عالمانه در نطفه خفه شد.