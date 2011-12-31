سهم خراسان رضوی از اعتبارات ملی خشکسالی افزایش پیدا کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی در جلسه با ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بر ضرورت تجدید نظر در شاخص های اعتباری استان در بحث خشکسالی تاکید کرد.

وی افزود: وسعت استان، حجم بالای نقاط آسیب دیده از خشکسالی، سهم زیاد فعالیت های کشاورزی در اقتصاد استان و حضور عشایر در مناطق کم آب، بازبینی در سهم خراسان رضوی از اعتبارات خشکسالی را ضروری می سازد.

وی گفت: توزیع اعتبارات استان بر اساس شاخص ها و مدل های علمی، اجرایی شدن مصوبات دولت در سال 90 و 91 در مورد بودجه زیارت و تخصیص کامل اعتبارات فرهنگی استان از دیگر مواردی است که استانداری از طریق معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در حال پیگیری آنهاست.

صلاحی اظهار داشت: واقع بینانه دیده شدن درآمدهای استان از یک سو و تغییر نسبت اعتبارات جاری به اعتبارات ملی از 15 به 20 درصد از دیگر مواردی است که در صورت تحقق، توسعه هرچه بیشتر استان را به همراه خواهد داشت.