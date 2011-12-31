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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۰۰

صلاحی خواستار شد/

سهم خراسان رضوی از اعتبارات ملی خشکسالی افزایش پیدا کند

سهم خراسان رضوی از اعتبارات ملی خشکسالی افزایش پیدا کند

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی خواستار تجدید نظر و افزایش سهم این استان از اعتبارات ملی خشکسالی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی در جلسه با ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بر ضرورت تجدید نظر در شاخص های اعتباری استان در بحث خشکسالی تاکید کرد.

وی افزود: وسعت استان، حجم بالای نقاط آسیب دیده از خشکسالی، سهم زیاد فعالیت های کشاورزی در اقتصاد استان و حضور عشایر در مناطق کم آب، بازبینی در سهم خراسان رضوی از اعتبارات خشکسالی را ضروری می سازد.

وی گفت: توزیع اعتبارات استان بر اساس شاخص ها و مدل های علمی، اجرایی شدن مصوبات دولت در سال 90 و 91 در مورد بودجه زیارت و تخصیص کامل اعتبارات فرهنگی استان از دیگر مواردی است که استانداری از طریق معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در حال پیگیری آنهاست.

صلاحی اظهار داشت: واقع بینانه دیده شدن درآمدهای استان از یک سو و تغییر نسبت اعتبارات جاری به اعتبارات ملی از 15 به 20 درصد از دیگر مواردی است که در صورت تحقق، توسعه هرچه بیشتر استان را به همراه خواهد داشت.

کد مطلب 1495779

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