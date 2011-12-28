عملکرد آذرماه دفاتر پستی البرز در خصوص دستگاه های پوز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی واحدهایی که عملکرد مطلوبی از استفاده از دستگاه های پوز در آذر 90را داشته اند، توسط مجری کارکرد دستگاه های پوز اداره کل پست استان البرز اعلام شد.

رتبه، نام واحد پستی، نام مسئول ذیربط و امتیاز در این زمینه به ترتیب زیر اعلام شده است:

1 باجه مرکزی حسین خداشناس 78، 2 نظر آباد علی حسنی 77، 3 هشتگرد رضا رهساز 76

برگزاری اولین دوره آموزشی آداب و اسرار نماز در پست البرز



اولین دوره آموزشی آداب و اسرار نماز با همکاری بخشهای ذیربط در اداره کل پست استان البرز در راستای اهداف آموزشی برگزار شده است.

این دوره آموزشی با همکاری اداره کل پست استان البرز در سالن همایش این اداره کل برگزار شده است.

چک و مدارک شناسایی پیدا شده به مسئول مربوطه تحویل داده شد

مقداری چک و مدارک شناسایی پیدا شده توسط یک موزع پست استان البرز ، پس از پیدا شدن به مسئول مربوطه تحویل داده شده است.

محمد محمدی موزع امانتدار اداره توزیع پست استان البرز هنگام تخلیه صنادیق معابر متوجه تعدادی مدارک شناسایی و تعداد زیادی چک حامل به مبلغ حدود150ملیون تومان و دو عدد دسته چک سفید شده است.

این موزع امانتدار پس از پیدا کردن موارد یادشده، در کمال صداقت آن را به مسئول مربوطه تحویل داده است.