حکم دادگاه ابراهیم یزدی صادر شد/اعلام آمادگی عربستان برای جایگزینی نفت ایران

به گزارش سرویس ویژه مهر، سایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروز چهارشنبه 7 دی ماه 1390 برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود :

اعلام آمادگی عربستان برای جایگزینی نفت ایران

به گزارش سایت خبری عصرایران، منابع آگاه در دبی به رویترز گفته اند عربستان سعودی و دیگر کشورهای جنوب خلیج فارس اعلام آمادگی کرده اند ، در صورت خودداری اتحادیه اروپا از خرید نفت ایران، نفت جایگزین را برای اروپا روانه بازار کنند. این در حالی است که رستم قاسمی وزیر نفت ایران پیش از این گفته بود عربستان سعودی وعده داده است صادرات نفت ایران به اروپا را جایگزین نکند. یک منبع آگاه که خواست نامش اعلام نشود به رویترز گفت: ایران چنین وعده ای دریافت نکرده بود. اگر اروپا از خریداری نفت ایران خودداری کند بعید است عربستان سعودی برای پر نکردن این خلاء اقدام نکند.

حکم دادگاه ابراهیم یزدی صادر شد

سایت خبری جهان به نقل از محمدعلی دادخواه وکیل مدافع ابراهیم یزدی رئیس گروهک غیر قانونی نهضت آزادی که با بی‌بی‌سی گفتگو کرده ، نوشت : موکلش در دادگاه بدوی به هشت سال زندان محکوم شده است. وی افزود: یزدی در دادگاه انقلاب اسلامی به مواردی مانند اقدام علیه امنیت کشور، نشر اکاذیب و همکاری با نهضت آزادی ایران متهم شده بود. دادخواه در سخنان عجیبی گفت که موکلش صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اتهامات خود را قبول ندارد و به همین دلیل از ابتدا به دفاع از خود نپرداخته است!

حذف «ملاعمر» از فهرست تروریستی آمریکا

جهان نیوز به نقل از پرس تی وی نوشت : اداره تحقیقات فدرال امریکا (اف‌بی‌آی) نام ملا عمر، رهبر طالبان افغانستان را از فهرست تحت تعقیب‌ترین تروریست‌های خود خارج کرده است. این در حالی است که آمریکا و هم‌پیمانان این کشور در سال ۲۰۰۱ در پی حملات ۱۱ سپتامبر، به بهانه سرنگونی رژیم طالبان، مبارزه با شبکه القاعده و برقراری امنیت در افغانستان به این کشور حمله و آن را اشغال کردند.

هدف انتخاباتی لیدر جریان انحرافی

حجت‌الاسلام مهدی طائب در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از ترفند جریان انحرافی برای ارائه لیست انتخاباتی متفرقه اما شبیه به لیست واحد جریان اصولگرایی با هدف تخریب نیروهای انقلابی و وجاهت‌بخشی به فهرست مورد نظر این جریان پرده برداشت .وی با بیان اینکه برای جریان انحرافی وزنی قائل نیستم، تصریح کرد : لیدر این جریان نمی‌خواهد در انتخابات حضور داشته باشد ، بلکه در صدد است به ‌صورت غیرمستقیم حضور مردم در انتخابات را کمرنگ، بین اصولگرایان انشقاق و در دل مردم شک و تردید ایجاد کند.

تأکیدسیدحسن خمینی برکناره‌گیری جاسبی

خبرگزاری فارس در خبری آورده: در حالی که تاکنون گزینه‌های بسیاری برای ریاست دانشگاه آزاد رسانه‌ای شده است، انتشار برخی جزئیات از جلسه اول هیئت امنای دانشگاه آزاد حکایت از این دارد که محمدعلی نجفی نیز به لیست گزینه‌های جایگزین جاسبی اضافه شده است. براساس برخی شنیده‌ها سید حسن خمینی نیز در بخش دیگری از این جلسه سخنانی با این مضمون که شورای عالی انقلاب فرهنگی دیگر جاسبی را به عنوان رئیس دانشگاه آزاد نمی‌پذیرد و وی باید این سمت را رها کند بر لزوم همکاری برای پایان یافتن ماجرای ریاست دانشگاه آزاد و طولانی نشدن بیش از حد این موضوع تأکید کرده است.

صندلی دوستان جبهه پایداری در جبهه متحد اصولگرایان خالی است

به گزارش خبرگزاری فارس محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس شورایی اسلامی در نشست جبهه متحد اصولگرایان استان کهگیلویه و بویراحمد ، با اشاره به مواضع جبهه پایداری در انتخابات و نحوه تعامل اعضای آن با جبهه متحد اصولگرایان ، گفت: صندلی دوستان ما در جبهه پایداری در جبهه متحد اصولگرایان خالی است و ما همچنان منتظر حضور آنها در جبهه متحد هستیم.

جلسه محرمانه و انتخاباتی بهائیت

سایت خبری صراط نوشت : اخبار بدست آمده از برنامه ریزی فرقه ضاله بهائیت برای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حکایت دارد. گفته می شود در پنجم شهریور ماه سال جاری جلسه ای در "راولپندی" پاکستان و با حضور مسئول دفتر تشکیلات فرقه ضاله بهائیت و تعدادی از رسانه های این کشور در خصوص برنامه های این فرقه برگزار شده است. در این جلسه که نمایندگان رسانه های "افکار"، "الشرق"، "خبرین"،"جناح"، "اکسپرس" و...برگزار شده بود . مسئول دفترتشکیلات فرقه ضاله بهائیت طی سخنانی تصریح کرده بود که این فرقه تصمیم دارد در انتخابات آتی مجلس ایران و بر اساس خط مشی های خود فعال شود.