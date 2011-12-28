نیازمند سند جامع برای توسعه فرهنگی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طلایی در همایش راهبردهای توسعه فرهنگی و اجتماعی شهرهای کشور با بیان اینکه خواستار فرهنگی هستیم که مبتنی بر شریعت اسلامی، قرآن و فرهنگ اهل بیت باشد، فرهنگی که سعادت بخش و رهایی بخش و ضامن دوام و بقا است، لذا چارچوب مبانی فرهنگی را باید بر این مشخصه ها جستجو و بنا کنیم بیان داشت: سوال من این است که چرا سیاستگذاری فرهنگی باید راس ساختار و تشکیلات و نگاه فرهنگی باید راس نگاه مدیریتی کشور باشد؟ ما علاقه مندیم به عنوان یکی از شهروندان این کشور پاسخ این سوال را به دست آوریم و بدانیم آیا این نگاه صحیح است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی براینکه " در عالم سیاست هیچ دغدغه ای ندارم ، در عرصه اقتصادی نگرانی ندارم اما در عرصه فرهنگی به معنای واقعی کلمه ، احساس نگرانی می کنم به حدی که نیمه شب فردی از خواب بیدار شود و به درگاه پروردگار تضرع کند من چنین دغدغه ای دارم اما من این دل نگرانی ای را با مردم در میان نمی گذارم " گفت: : باید مطرح شود چرا ضروری است که فرهنگ در خدمت جامعه و جامعه در خدمت فرهنگ باشد و لازم و ملزوم بودن این دو در چیست و وقتی ما سخن از فرهنگ می کنیم منظور کدام فرهنگ است.

طلایی تاکید کرد: ما خواستار فرهنگی هستیم که مبتنی بر شریعت اسلامی، قرآن و فرهنگ اهل بیت باشد، فرهنگی که سعادت بخش و رهایی بخش و ضامن دوام و بقا لذا چارچوب مبانی فرهنگی را باید بر این مشخصه ها جستجو و بنا کنیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: آیا این ادعا درست است که شرایط کشور ما به گونه ای است که ما در یک جنگ فرهنگی هستیم؟ اگر چنین باشد که ما در دوران جنگ نرم و جنگ فرهنگی هستیم، سوال این است که آیا مانند دفاع مقدس خود را در جبهه فرهنگی قرار داده ایم و آیا قرار گاه های فرهنگی را در کشور با محوریت مساجد ایجاد کرده ایم؟ آیا قبول داریم که استقلال فرهنگی اساس استقلال همه جانبه کشور است ؟

وی تاکید کرد: اگر ما هدف را رضای خدا و اخلاص قرار دهیم و با توکل به ائمه قدم در راه جبهه فرهنگی برداریم آن گاه ضرورت شناخت دقیق و تحلیل واقعی از مواضع و اهداف دشمنان و شیوه عمل آنها را می شناسیم. آیا می توانیم بدون شناخت دقیق عمل کنیم و موفق شویم؟ بنابر این نیازمند آن هستیم که نقشه راه فرهنگی داشته باشیم.

طلایی با تاکید براینکه ما نیازمند سند توسعه فرهنگی در قیاس منطقه ای هستیم گفت: همان طور که دارای طرح جامع برای توسعه کالبدی شهرها هستیم نیازمند سند جامع برای توسعه فرهنگی هم هستیم.

وی با اشاره به اینکه در یک نظرسنجی، 34 درصد شهروندان اولین اولویت خود را توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی قرار داده اند گفت: آیا سهم بودجه فرهنگی را نباید در یک نقطه تعیین کنیم؟ مسائل فرهنگی یک شبه بازدهی ندارد و کار فرهنگی ترکیبی از مجموعه فعالیت هایی است که باید با هم اجرایی شود.

عضو شورای شهر تهران با ابراز امیدواری از اینکه این همایش و گرد هم آمدن فرصتی باشد برای خدمتی به ساحت فرهنگ کشور افزود: این نشست دوروزه ، یک همایش به شیوه مرسوم نیست بلکه همایشی کارگاهی است. مشکل ما این نیست که فقیه فرهنگی کم داریم مشکل این است که نیاز به بحث و گفتگو برای کاربردی کردن مسائل فرهنگی داریم.

وی تصریح کرد: ما نباید تصور کنیم چون در تهران هستیم بیشتر از شهرستان ها می دانیم . بسیاری از شهرهای کوچک با یک اقدام توانسته اند تحول فرهنگی ایجاد کنند.ما باید تبادل تجربیات کنیم و بتوانیم یک موج فرهنگی و یک جریان فرهنگی را از این همایش در سطح کشور ایجاد کنیم.