به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله عسکری قبل از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح سالن پیشخوان ثبت احوال شهرستان قم که با حضور استاندار قم برگزار شد، برون سپاری امور مربوط به ثبت احوال را موجب افزایش سطح خدمات دهی دانست و گفت: استان قم با داشتن بیش از میلیون نفر جمعیت در گذشته تنها دارای یک دفتر ثبت احوال بود که برای جلوگیری از ازدحام متقاضیان، امور به دفاتر پیشخوان واگذار شد.
وی یادآور شد: در حال حاضر امور مربوط به ثبت احوال در هشت دفتر پیشخوان در سطح استان انجام میشود که تا پایان امسال این تعداد به ۲۰ دفتر افزایش مییابد.
عسکری در ادامه در خصوص صدور کارت هوشمند ملی در قم اظهار داشت: کارت هوشمند ملی، کارتی با چندین خدمت است که ابتدا به صورت پایلوت در قم صادر میشود.
وی با اشاره به زمان صدور این کارتها بیان داشت: حداکثر تا اواخر بهار سال آینده این کارتها ابتدا در قم به صورت پیلوت و بعد از آن در سایر استانها صادر و تحویل میشود.
افتتاح سالن پیشخوان ثبت احوال شهرستان قم
مدیر کل ثبت احوال استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افتتاح سالن پیشخوان ثبت احوال شهرستان قم تصریح کرد: این دفتر با مساحت ۲۵۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیون تومان ساخته شده است و از این پس به صورت گیشهای خدماتی از جمله صدور شناسنامه نوزاد، تعویض شناسنامه، ثبت فوت، حل اختلاف، تعویض نام خانوادگی و... را به مردم ارائه میدهد.
لازم به ذکر است، در پایان این مراسم از پنج نفر از ثبت یاران مستقر در بیمارستانهای استان قم، همچنین پنج نفر از همکاران اداره کل ثبت احوال استان به مناسبت هفته ثبت احوال با اهدای هدایایی تقدیر شد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل ثبت احوال استان قم از افزایش تعداد دفاتر پیشخوان ثبت احوال به ۲۰ دفتر در سطح استان تا پایان امسال خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله عسکری قبل از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح سالن پیشخوان ثبت احوال شهرستان قم که با حضور استاندار قم برگزار شد، برون سپاری امور مربوط به ثبت احوال را موجب افزایش سطح خدمات دهی دانست و گفت: استان قم با داشتن بیش از میلیون نفر جمعیت در گذشته تنها دارای یک دفتر ثبت احوال بود که برای جلوگیری از ازدحام متقاضیان، امور به دفاتر پیشخوان واگذار شد.
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