برخورد جدی با متخلفان حوزه تغذیه و سلامت صورت می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی در کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان با بیان اینکه ترویج تغذیه سالم مهم ترین اولویت کاری مسئولان غذایی استان است اظهار کرد: به دلیل اینکه امنیت غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است با متخلفان حوزه سلامت و تغذیه به شدت برخورد می شود.

استاندار خراسان رضوی افزود: جلوگیری از رواج تغذیه ناسالم در میان اقشارگوناگون به عنوان مهمترین اولویت باید مد نظر قرار بگیرد زیرا تغذیه سالم قدم اول در رعایت اصول بهداشتی است.

صلاحی با اشاره به امضای توافق نامه همکاری میان آموزش و پرورش خراسان رضوی و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد به منظور تجهیز تمامی مدارس استان به بوفه سالم افزود: این موضوع سبب ارتقاء دانش تحصیلی در دانش آموزان می شود.

وی بیان کرد: صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی اقدامات شایسته ای در راستای تبلیغ مواد غذایی سالم انجام داده است.

استاندار خراسان رضوی به مصوبه دیگر این کارگروه اشاره کرد و گفت: با توجه به پایین آمدن میزان سبوس در نان های موجود در بازار باید طبق نظر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد میزان سبوس مورد نیاز در نان تعیین و بر اساس آن به نانوایان ابلاغ شود.