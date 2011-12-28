حوزه فرهنگی سنگ بنای مشارکت اجتماعی مردم در مدیریت شهری است

به گزارش خبرنگارمهر، سید محمدهادی ایازی در اولین همایش" راهبردهای توسعه فرهنگی و اجتماعی شهرهای ایران" گفت: مدیران فرهنگی و اجتماعی کلانشهر با تشکیل 22 جلسه موضوعات و محورهای مبتلا به این حوزه را مورد بررسی قرار داده اند و همچنین روسای کمیسیون های اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهرها نیز هر 45 روز یکبار به منظور ارایه راهکار و عملکرد خود در این عرصه جلسه ای را تشکیل می دهند. این همایش نیز برای اولین در سطح مدیران ارشد فرهنگی و اجتماعی شهرها و روسای کمیسیون های اجتماعی و فرهنگی با هدف افزایش تعامل بین این دو نهاد برگزار می شود.

وی گفت: انتقال تجارب و ارتقا سطح روابط مدیران شهری یکی از مهمترین رویکرد های برگزاری این همایش به شمار می رود. به همین سبب برنامه ریزی هایی به منظور کاربردی و اجرایی کردن مباحثی که در این همایش مورد بررسی قرار می گیرد پیش بینی شده است.

ایازی ادامه داد: اسناد و بیانیه هایی که در سطح کمیسیون کلانشهرها و شوراهای اسلامی شهرها تصویب شده است در اجرای موفقیت قابل قبولی داشته و عملیاتی کردن آنها در دستور کار مدیران شهری قرار گرفته است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تصریح کرد: این همایش سعی دارد از روند معمول برگزاری همایش ها فاصله گیرد و تبدیل به یک کارگاه آموزشی و کلاس توجیهی به منظور انتقال تجارب و فعالیت های شود.

وی افزود: دستاوردها و تجارب شهرداری تهران در سالهای گذشته در حوزه فرهنگی و اجتماعی کسب کرده است خوشبختانه استقبال سایر کشورهای جهان را در پی داشته و دبیر کل اجلاس شهرهای غرب آسیا و خاورمیانه قرار گرفت و ایشان در بازدید اخیر خود از تهران اذعان داشتند که اهتمام شهرداری تهران به انجام فعالیت های اجتماعی و فرهنگی قابل تقدیر است و این تجارب باید به سایر کشورها منتقل شود.

ایازی گفت: طرح مدیریت محله و افزایش مشارکت ساکنان محله در اداره امور شهری یکی از مهمترین برنامه های کلان شهرداری تهران در سالهای گذشته به شمار می آید. تشکیل 7 کارگروه تخصصی در سرای محلات و ساماندهی فعالیت شهری نظیر امور بانوان، خانه های اسباب بازی، فرهنگ و هنر، قرآن نقش بسیاری در جلب مردم به حضور در عرصه های مختلف و امور شهری داشته است.

وی ادامه داد: شهرهای کشور در انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی موفقیت های چشمگیری داشته اند و باید زمینه های شناخت و معرفی این تجارب را به منظور بهره برداری از آنها توسط سایر شهرها فراهم شود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد: حوزه فرهنگی سنگ بنای مشارکت اجتماعی مردم در مدیریت شهری است و با توسعه مشارکت شهروندان در این بخش حضور آنها در سایر عرصه ها افزایش چشمگیری خواهد یافت.