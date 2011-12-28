به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظم پورامینی در نشست دبیران ستادهای شاهد دانشگاههای استان قم که در سالن جلسات بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد، اظهار داشت: فرهنگ ایثار باید در وجود دانشجویان ایثارگر تعمیق یافته و سپس در جامعه پیرامونی آنان گسترش یابد و این قشر در همه ابعاد به عنوان الگو مطرح باشند.
وی ادامه داد: انتظار میرود دبیران ستادهای شاهد دانشگاهها در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از ظرفیتهای موجود در دانشگاهها و مشارکت بنیاد شهید در این عرصه بهرهمند شده و برنامه ریزی کند.
پور امینی یادآور شد: تعمیق و گسترش فرهنگ ایثار در بین دانشجویان شاهد و ایثارگر از مهمترین وظایف دبیران ستادهای شاهد دانشگاههای استان است.
وی افزود: ستادهای شاهد به منظور پاسخ به آن دسته از فعالیتهایی شکل گرفت که در امور مربوط به دانشجویان شاهد نیاز به هماهنگی بین دستگاهی بود تا زمینه رشد و بالندگی دانشجویان شاهد در عرصههای علمی و فرهنگی فراهم شود.
تاکید بر شناسایی ظرفیت دانشگاهها در راستای خدمت به جامعه ایثارگری
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم بر استمرار تشکیل جلسات ستادهای شاهد در دانشگاهها تاکید کرد و بیان داشت: ستادهای شاهد باید هر ترم در همه دانشگاههای استان تشکیل شود و از این طریق مشکلات موجود بررسی و ظرفیتها شناسایی و در راستای گسترش خدمت به جامعه ایثارگران تلاش لازم صورت گیرد.
وی تاکید کرد: درراستای حمایت از پروژههای تحقیقاتی، دبیران ستادهای شاهد میتوانند از ظرفیت مرکز نخبگان و دانش پژوهان و پژوهشهای کاربردی مرتبط با نیازهای بنیاد بهرهمند شده و از این طریق ضمن حمایت از پژوهشها و پایان نامههای دانشجویی، در جهت گسترش فرهنگ ایثار و شهادت همت گمارند.
تحصیل سه هزار دانشجوی شاهد و ایثارگر در استان قم
پور امینی یادآور شد: در حال حاضر سه هزار دانشجوی شاهد و ایثارگر در ۲۱ دانشگاه دولتی و غیر دولتی قم مشغول به تحصیل هستند.
بر پایه این گزارش، از عمده مصوبات این نشست برگزاری جلسات دو ماهانه به صورت دورهای در دانشگاههای سراسر کشور، بررسی آیئن نامهها جهت وحدت رویه و ابلاغ آن به دبیران ستادهای شاهد و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم بر تعمیق فرهنگ ایثار در بین دانشجویان شاهد و ایثارگر قم تاکید کرد و گفت: این قشر باید در همه ابعاد به عنوان الگو مطرح باشند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظم پورامینی در نشست دبیران ستادهای شاهد دانشگاههای استان قم که در سالن جلسات بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد، اظهار داشت: فرهنگ ایثار باید در وجود دانشجویان ایثارگر تعمیق یافته و سپس در جامعه پیرامونی آنان گسترش یابد و این قشر در همه ابعاد به عنوان الگو مطرح باشند.
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