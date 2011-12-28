به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس مسئول تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این زمینه گفت: با توجه به اینکه برنامه ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه یکی از اهداف راهبردی کلان در برنامه پنجم توسعه است دومین بسیج آموزشی تغذیه صحیح با شعار "7 توصیه طلایی برای پیشگیری از اضافه وزن و چاقی" از ۱۰ دی ماه جاری به مدت هفت روز توسط واحد تغذیه معاونت بهداشتی در کل استان فارس اجرا می شود.

مرضیه وکیلی اظهار داشت: این بسیج با هدف حساس سازی و افزایش آگاهی‌های تغذیه ای سیاست‌گذاران، مسئولان و کارکنان مرتبط با سلامت تغذیه ای جامعه در بخش‌های ذی‌ربط، همچنین افزایش آگاهی و نگرش تغذیه ای افراد جامعه در مورد اصول تغذیه صحیح برگزار می شود.

وکیلی بیان داشت: در طول این هفته به شیوه های گوناگونی از جمله ارائه مطالب علمی به عموم مردم از طریق رسانه های ارتباط جمعی سعی بر حساس سازی افکار مردم و همچنین سیاست‌گذاران، مسئولان و کارکنان مرتبط با سلامت تغذیه ای جامعه داریم

وی افزود: در ۱۴ دی ماه نیز در همین راستا همایش چاقی با حضور اساتید، پزشکان و کارشناسان تغذیه شهرستانهای استان در برای اهداف برنامه ریزی شده هفته بسیج ملی تغذیه صحیح و به منظور علل یابی، بررسی عوامل چاقی در جامعه امروز، راه های پیشگیری از چاقی و متدهای جدید درمان چاقی برگزار می شود.