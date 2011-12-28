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۷ دی ۱۳۹۰، ۲۳:۴۸

بسیج ملی تغذیه صحیح در فارس اجرا می‌شود

بسیج ملی تغذیه صحیح در فارس اجرا می‌شود

شیراز - خبرگزاری مهر:‌ هفته ملی بسیج تغذیه صحیح با ارائه فعالیتهای گسترده آموزشی تغذیه از ۱۰ لغایت ۱۶ دی ماه در استان فارس اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس مسئول تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این زمینه گفت: با توجه به اینکه برنامه ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه یکی از اهداف راهبردی کلان در برنامه پنجم توسعه است دومین بسیج آموزشی تغذیه صحیح با شعار "7 توصیه طلایی برای پیشگیری از اضافه وزن و چاقی" از ۱۰ دی ماه جاری به مدت هفت روز توسط واحد تغذیه معاونت بهداشتی در کل استان فارس اجرا می شود.

مرضیه وکیلی اظهار داشت: این بسیج با هدف حساس سازی و افزایش آگاهی‌های تغذیه ای سیاست‌گذاران، مسئولان و کارکنان مرتبط با سلامت تغذیه ای جامعه در بخش‌های ذی‌ربط، همچنین افزایش آگاهی و نگرش تغذیه ای افراد جامعه در مورد اصول تغذیه صحیح برگزار می شود.

وکیلی بیان داشت: در طول این هفته به شیوه های گوناگونی از جمله ارائه مطالب علمی به عموم مردم از طریق رسانه های ارتباط جمعی سعی بر حساس سازی افکار مردم و همچنین سیاست‌گذاران، مسئولان و کارکنان مرتبط با سلامت تغذیه ای جامعه داریم

وی افزود: در ۱۴ دی ماه نیز در همین راستا همایش چاقی با حضور اساتید، پزشکان و کارشناسان تغذیه شهرستانهای استان در برای اهداف برنامه ریزی شده هفته بسیج ملی تغذیه صحیح و به منظور علل یابی، بررسی عوامل چاقی در جامعه امروز، راه های پیشگیری از چاقی و متدهای جدید درمان چاقی برگزار می شود.

کد مطلب 1495796

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