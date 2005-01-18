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۲۹ دی ۱۳۸۳، ۸:۴۴

مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته

سرويس بين الملل خبرگزاري مهر: خلاصه مهم ترين خبرهاي جهان به نقل از خبرگزاري هاي خارجي از شب گذشته تاكنون بدين شرح است:

- وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) از گزارش مجله «نيويوركر» مبني بر اينكه تيم‌هاي ويژه آمريكا به منظور شناسايي سايت‌هاي توليد تسليحات ايران و حمله هوايي به آن، از نيمه سال گذشته در اين كشور فعاليت مي‌كنند، انتقاد كرد.

- سيمورهرش، گزارشگر آمريكايي، از گزارش خود داير بر اينكه نيروهاي آمريكايي در خاك ايران دست به عمليات شناسايي اهداف نظامي زده اند دفاع كرد و اما پنتاگون اين گزارش را آكنده از اشتباهات خوانده است.

- اسقف اعظم كليساي كاتوليك شهر موصل در يك روز خونين در عراق گروگان گرفته شد و واتيكان با تروريستي اعلام كردن اين اقدام آن را محكوم كرد.

- مقام هاي چيني در پي مرگ جائو زيانگ، دبيركل پيشين حزب كمونيست چين و يكي از اصلاح‌ طلبان پيشروي اين كشور، تدابير امنيتي در ميدان 'تيان آن من' را تشديد كردند.

- ابومازن روز گذشته به نيروهاي امنيتي فلسطين دستور داد تا از حمله فعالان فلسطيني كه دعوت وي به آرامش را به چالش كشيده‌اند، به اسراييل جلوگيري كنند.

کد مطلب 149580

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