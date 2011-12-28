اولین بخش مراقبتهای ویژه بیماران تشنجی جنوب کشور افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فلوشیپ فوق تخصص صرع و نوار مغز و دانشیار گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این مطلب گفت: از سال87 دانشگاه علوم پزشکی شیراز قسمتی از بخش مغز و اعصاب را به بخش صرع و بیماران مبتلا به آن اختصاص داد و با تجهیز آن تا حد امکان شرایط خدمت رسانی به این بیماران را فراهم کرد.

علی اکبر اسدی پویا افزود: با پیگیریهای انجام شده یک بخش مستقل و مجهز به بیماران مبتلا به بیماری صرع اختصاص داده شد که امروز ثمره تلا‌ها و پی گیریهای انجام شده با افتتاح بخش فوق تخصصی صرع در دانشگاه علوم پزشکی شیراز به بار نشست.

وی بیان داشت: این بخش با صرف هزینه ای حدود 400 میلیون تومان شامل هفت تخت بستری و دستگاه نوار مغز کامپیوتری ویدیویی راه اندازی شده و زیر نظر اساتید مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی اداره خواهد شد.

وی اظهار داشت: با افتتاح این بخش اقدامات لازم برای تشخیص دقیق‌تر، طبقه بندی و در صورت نیاز بررسی‌های قبل از عمل جراحی صرع برای بیماران انجام می‌شود.

دانشیار گروه نورولوژی دانشگاه گفت: یکی از بهترین دستگاه های تشخیصی به نام دستگاه نوار مغز کامپیوتری ویدیویی که به صورت طولانی مدت فرد بیمار را مورد ارزیابی قرار می‌دهد برای دستیابی به هدفهای تشخیصی در این بخش وجود دارد و به گونه ای برنامه ریزی شده است که با کمترین هزینه ممکن تعداد افراد بیشتری بتوانند از این تجهیزات استفاده کنند.

اسدی پویا بیان کرد: با توجه به محدودیتهای موجود نقش خیرین سلامت در تأمین هزینه های خرید تجهیزات و تکمیل این بخش می‌تواند بسیار ارزنده و مفید باشد.

صرع یکی از بیماری‌های مزمن است که بر اساس برآوردهای جهانی حدود 450 هزار نفر در ایران به آن مبتلا هستند که از این تعداد دو سوم با دارو درمانی بهبود پیدا می‌کنند و یک سوم موارد صرع مقاوم به دارو وجود دارد که مشکل آنها بعد از عمل جراحی برطرف می‌شود و راه اندازی این بخش می‌تواند به روند بهبودی این افراد کمک کنند.