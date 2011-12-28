راه اندازی شبکه جدید بن طلال علیه بیداری اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نهرین نت در مطلبی با اشاره به تلاش بحرین برای میزبانی از شبکه های وابسته به میلیاردر سعودی آورده است: پس از مشورتها و رایزنی مستمر با مسئولان بحرینی ولید بن طلال بازرگان سعودی قرار است شبکه خبری جدید العرب را به سبک شبکه الجزیره، العربیه در بحرین دایر کند.

این پایگاه نوشت: رژیم آل خلیفه که پس از فرار سرمایه گذاران از این کشور به سبب تظاهرات روزانه با بحرانهای جدی روبرو است تلاش می کند که شرایط مالی خود را از این طریق بهبود بخشد.

پایگاه مذکور به نقل از "فواز بن محمد آل خلیفه" رئیس هیئت اطلاعاتی بحرین آورده است: شبکه العرب و کانالهای رسانه ای موسوم به "روتانا" که مالکیت آنها برعهده ولید بن طلال است از اوایل سال 2012 به منامه منتقل خواهد شد.

وی افزود: بر اساس این توافق برنامه های این شبکه از نیمه دوم سال آینده از منامه پخش خواهد شد و مرکزیت اداری و کارمندان آن به پایتخت بحرین انتقال داده می شود.

این پایگاه می افزاید: به اعتقاد اهل رسانه شبکه العرب با هدف مقابله با تحولات بیداری اسلامی و مانع تراشی در برابر بهار عربی که منافع آمریکا و کشورهای غربی را تهدید می کند و نیز حفظ رژیم هایی که کمربند امنیتی رژیم صهیونیستی و عربستان هستند فعالیت می کند.

پایگاه فوق می نویسد: به احتمال زیاد شبکه العرب همانند دیگر رسانه های عربستانی ارتباط قوی با دستگاه اطلاعاتی عربستان دارند.