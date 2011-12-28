فرزاد کوهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم بسکتبال ذوب‌آهن اصفهان و وضعیت مالی این تیم اصفهانی اظهار داشت : باید بگویم که وضعیت مالی‌ ما هنوز هیچ تغییری نکرده و بسیاری از حقوق معوقه بازیکنان و کادر فنی تیم پرداخت نشده اما همچنان امیدواریم که این مشکلات برطرف شود.

وی با اشاره به وضعیت تمرینات این تیم اصفهانی ادامه داد: خوشحالیم که تمرینات‌ نامنظم‌ تیم به صورت منظم دنبال می‌شود و آماده دیدار با ملی حفاری اهواز می‌شویم .

سرمربی تیم بسکتبال ذوب‌آهن پیرامون بازی فردای تیمش مقابل حفاری خوزستان تصریح کرد: حفاری به تازگی یک بازیکن خوب را جایگزین حامد حدادی کرده و باید بگویم در شرایط فعلی تمام بازی‌ها برای ما سخت هستند .

وی با بیان اینکه ذوب‌آهن همه تلاش خود را برای رسیدن به پیروزی در بازی‌های پیش‌روی خود به کار می‌برد، اظهار داشت: بازیکنان ما تمام تلاش‌مان را به کار می‌گیرند که فردا پیروز از میدان خارج شوند.