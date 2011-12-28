فرزاد کوهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم بسکتبال ذوبآهن اصفهان و وضعیت مالی این تیم اصفهانی اظهار داشت: باید بگویم که وضعیت مالی ما هنوز هیچ تغییری نکرده و بسیاری از حقوق معوقه بازیکنان و کادر فنی تیم پرداخت نشده اما همچنان امیدواریم که این مشکلات برطرف شود.
وی با اشاره به وضعیت تمرینات این تیم اصفهانی ادامه داد: خوشحالیم که تمرینات نامنظم تیم به صورت منظم دنبال میشود و آماده دیدار با ملی حفاری اهواز میشویم.
سرمربی تیم بسکتبال ذوبآهن پیرامون بازی فردای تیمش مقابل حفاری خوزستان تصریح کرد: حفاری به تازگی یک بازیکن خوب را جایگزین حامد حدادی کرده و باید بگویم در شرایط فعلی تمام بازیها برای ما سخت هستند.
وی با بیان اینکه ذوبآهن همه تلاش خود را برای رسیدن به پیروزی در بازیهای پیشروی خود به کار میبرد، اظهار داشت: بازیکنان ما تمام تلاشمان را به کار میگیرند که فردا پیروز از میدان خارج شوند.
کوهیان در مورد بازیکنان مصدوم این تیم اضافه کرد: اوشین ساهاکیان مدتی است که به علت کمر درد تمرینات خوبی را نمیتواند انجام دهد و علی باهران هم مچ پایش آسیب دیده اما با شناختی که از آنها دارم با تمام سختیهایی که دارند، خود را به بازی میرسانند.
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