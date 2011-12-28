  1. استانها
  2. اصفهان
۷ دی ۱۳۹۰، ۲۳:۵۷

کوهیان در گفتگو با مهر:

تیم بسکتبال ذوب‌آهن به نتیجه گیری می اندیشد

تیم بسکتبال ذوب‌آهن به نتیجه گیری می اندیشد

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم بسکتبال ذوب‌آهن اصفهان گفت: اگرچه تیم ما با مشکلات مالی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند اما اجازه نمی‌دهیم که نتایج تیم تحت تاثیر این مشکلات قرار گیرد.

فرزاد کوهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم بسکتبال ذوب‌آهن اصفهان و وضعیت مالی این تیم اصفهانی اظهار داشت: باید بگویم که وضعیت مالی‌ ما هنوز هیچ تغییری نکرده و بسیاری از حقوق معوقه بازیکنان و کادر فنی تیم پرداخت نشده اما همچنان امیدواریم که این مشکلات برطرف شود.

وی با اشاره به وضعیت تمرینات این تیم اصفهانی ادامه داد: خوشحالیم که تمرینات‌ نامنظم‌ تیم به صورت منظم دنبال می‌شود و آماده دیدار با ملی حفاری اهواز می‌شویم.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب‌آهن پیرامون بازی فردای تیمش مقابل حفاری خوزستان تصریح کرد: حفاری به تازگی یک بازیکن خوب را جایگزین حامد حدادی کرده و باید بگویم در شرایط فعلی تمام بازی‌ها برای ما سخت هستند.

وی با بیان اینکه ذوب‌آهن همه تلاش خود را برای رسیدن به پیروزی در بازی‌های پیش‌روی خود به کار می‌برد، اظهار داشت: بازیکنان ما تمام تلاش‌مان را به کار می‌گیرند که فردا پیروز از میدان خارج شوند.

کوهیان در مورد بازیکنان مصدوم این تیم اضافه کرد: اوشین ساهاکیان مدتی است که به علت کمر درد تمرینات خوبی را نمی‌تواند انجام دهد و علی باهران هم مچ پایش آسیب دیده اما با شناختی که از آنها دارم با تمام سختی‌هایی که دارند، خود را به بازی می‌رسانند.

کد مطلب 1495802

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها