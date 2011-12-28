روشنفکری، هنرمندان انقلاب را از مردم دور کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه برنامه شعرخوانی هنرمندان حوزه هنری به مناسبت دومین سالگرد حماسه 9 دی با حضور جمعی از شاعران و نویسندگان و نیز محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری و امیرحسین فردی، رئیس مرکز آفرینش‌های حوزه هنری عصر امروز چهارشنبه 7 دی در تماشاخانه مهر حوزه هنری برگزار شد.

مومنی در این نشست ضمن قرائت آیاتی از سوره ابراهیم (ع) در منظر قرآن کریم با بیان اینکه پرداختن به ایام الله که در آن وجه جمالی و یا جلالی خداوند تجلی یافته باشد، وظیفه ذاکران و یادآوران است، گفت: ما هنرمندان نیز وظیفه بشارت و انذار داریم، نباید از ترس مناسبتی شدن به وقایع مهمی که سرنوشت ملت را تعیین کرده است، بی‌اعتنا باشیم.

وی ادامه داد: 9 دی 88 یکی از آن روزهای خدایی بود و در این روز مردم ایران شعور و هوشمندی خودشان را به نمایش گذاشتند. گرامی داشتن 9 دی بزرگداشت هوشمندی و بیداری مردم ماست. اصولا یکی از مولفه‌های هویت انقلابی مردم ایران، هوشمندی و بصیرتشان است. آنان در این 33 سال با هوشمندی خود توطئه‌های بزرگی را خنثی کردند و سرنوشت کشور را به گونه دیگری رقم زدند که دشمن نمی‌خواست.

رئیس حوزه هنری افزود: در تاریخ اسلام و ایران گاهی بعضی از این فتنه‌ها توانسته امام معصومی را خانه نشین کند و فاجعه‌ای مانند کربلا به وجود بیاورد. قطعا این هوشمندی و بصیرت امروز ما، از الطاف خداوندی به ملتی است که سزاوار لطف اوست و خدا را به خاطر این نعمت بزرگ سپاسگزاریم. از سوی دیگر این بینش و هوشمندی نتیجه فرهنگی است که پدران ما و علمای مجاهد و ذاکرین مخلص حضرت سید الشهدا (ع) طی سالیان طولانی به ما رساندند.

مومنی در ادامه با بیان اینکه الفت مردم ما با فرهنگ عاشورا بسیار گرانقیمت است، اظهار کرد: در این فرهنگ همه خصایل و ویژگی‌هایی که یک انسان در فراز و نشیب‌های عمرش به آنها نیازمند است، یک جا جمع شده است و ملتی که این بسته فرهنگی را داشته باشد، در گرد و غبارها و در تاریکی‌ها و ظلمات روزهای فتنه راه را گم نمی‌کند؛ زیرا از ویژگی‌های این فرهنگ اثربخشی آن است که قابل الگوبرداری است و این درست همان چیزی است که فرهنگ غرب و فرهنگ روشنفکری فاقد آن است. بنابراین همه کسانی که در 14 قرن فرهنگ عاشورا را زنده نگه داشته‌اند در حماسه 9 دی انشاءالله صاحب اجر هستند.

مومنی افزود: طبعا در حوادث سال 88 بعضی از هنرمندان حوزه انقلاب آن گونه که باید درخششی نداشتند. بنده در این جا قصد تخطئه و سرزنش همکاران همفکر و اهل قبله را ندارم؛ بلکه به عنوان یکی از اهالی این جبهه می‌خواهم نکته‌ای را متذکر شوم و خطری را هشدار بدهم که در کمین ماست.

رئیس حوزه هنری ادامه داد: روشنفکر در فرهنگ دینی ما، غیر از آن چیزی است که امروز در مجامع غیرانقلابی مطرح است. از متون دینی ما، انسان متفکر یعنی انسان مسئول. به تعبیر حضرت امیر (ع)، او انسانی است که خداوند از او پیمان گرفته که نسبت به ظلم ظالم و مظلومیت مظلوم بی‌اعتنا نباشد. روشنفکری مرسوم این نیست و این جریان به دلایلی نتوانست خودش را با انقلاب و توده‌های مردم هماهنگ کند و عقب ماند، زیرا او مخصوصا هنرمندان روشنفکر، مروج ایدئولوژی غرب کمونیستی و یا غرب سرمایه‌داری بود و آنها نیز طبعا با حاکمیت دین مشکل داشتند.

وی افزود: از سوی دیگر نگاه آنان به توده‌ها و مردم تحقیرآمیز بود و هست. زیرا به دلایلی که می‌دانیم مردم ما و منطقه از لحاظ اقتصادی و امکانات عقب نگه داشته شده‌اند تا مستضعف بمانند. این گونه مردم، از نظر روشنفکران، حقیر، بی‌ارزش و عوام‌الناس هستند. این درست برخلاف روحانیت شیعه و امام عزیزمان است که مردم را ولی نعمت خود می‌دانند و با آنان متجانس هستند.

وی در پایان تاکید کرد: هشدار بنده این است که در سال‌های اخیر گرایشی از سوی بعضی دوستان قدیمی ما که در خیمه انقلاب بزرگ شده‌اند و شهرت یافته‌اند به این نوع روشنفکری دیده می‌شود. طبیعی است که در این صورت این دوستان از مردم عقب خواهند ماند و به انزوا کشیده خواهند شد و در نتیجه در تحلیل‌هایشان مردم و ارزش‌های آنان را تحقیر می‌کنند که نمونه‌هایش را این روزها در بعضی مصاحبه‌ها و مقالات می‌بینیم.

همیچنین در این مراسم، برخی از شاعران حوزه هنری از جمله عباسعلی براتی پور، حجت‌الاسلام جواد محمد زمانی، فاطمه نانی‌زاد، علی داوودی، عباس تیموری و محمد رمضانی فرخانی به شعرخوانی پرداختند.