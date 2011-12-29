دستگاه های دولتی به دلخواه برای صنعتگران تصمیم گیری می کنند

فرشید غلامحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از اینکه دستگاه های دولتی برای صنعتگران به دلخواه و منفعت خود تصمیم گیری می کنند، اظهار داشت: امروزه دستگاه های دولتی به صورت جزیزه ای فعالیت می کنند یعنی اینکه هر دستگاه و ارگان دولتی قوانین خاص خود را دارد و قانون دیگر دستگاه را قبول ندارد.

وی گفت: وضع قوانین خوب است ولی باید نتیجه گرا باشد؛ باید به گونه ای عمل کنیم که چرخ صنعت کشور همواره در حال چرخش باشد.

وی با بیان اینکه تهیه سرمایه برای تولیدات بسیار سخت شده است، اضافه کرد: طی چند ماه اخیر حدود 50 نیرو جذب و استخدام کرده ایم بنابراین برای ادامه این روند باید یک هموار سازی برای صنعتگران از سوی مسئولان صورت گیرد.

مدیر کارخانه صنعتی تولیدی پروزن ادامه داد: خسارات وارده به دستگاه های کارخانه که ناشی از قطع و وصل برق بود را پیگیری کردم ولی متاسفانه هیچ مسئولی جوابگو نبود.

وی با اشاره به اینکه این واحد تولیدی ظرفیت تولید هفت تن لایه پلیمری در روز را دارد، گفت: شرکت پروزن با هدف اولیه تولید لایه پلیمری با ظرفیت تولید سالیانه 12 هزار 960 تن در اواخر سال 1381 تأسیس و در مهر ماه سال 1383 به عنوان تنها تولید کننده لایه های سنگین پلیمری در ایران و خاورمیانه توسط وزیر صنایع و معادن وقت با حضور سفرای ایران و اسپانیا رسماً افتتاح شد.

غلامحسینی ابراز داشت: این شرکت محصولات خود را تحت لیسانس شرکت PROTA SA اسپانیا با رعایت استانداردهای سخت گیرانه اروپایی تولید می کند و با شروع صادرات این شرکت از سال 1384 ، تأمین کننده مواد اولیه مورد نیاز صنایع مرتبط منطقه است.

وی افزود: مواد اولیه این واحد از آمریکا و اروپا تهیه می شود که با توجه به تحریم های بین المللی از لحاظ تهیه مواد اولیه و همچنین نقل و انتقال وجه نقد با مشکلات فراوانی روبرو هستیم.

مدیر کارخانه صنعتی تولیدی پروزن ابراز داشت: محصولات این شرکت به 10 کشور دنیا صادر می شود که 10 درصد از تولیدات به کشورهای خارجی صادر می شود.

